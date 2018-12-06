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    Что покажет «Мелилья» на «Бернабеу»?

    «Реал» — «Мелилья». Прогноз и ставки на Кубок Испании 6 декабря 2018 года

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид
    Прогноз на «Реал» — «Мелилья»
    В первом матче на выезде «Реал» выиграл 4:0
    В четверг, 6 декабря, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» на своем поле сыграет против «Мелильи». Начало встречи — в 18.15 по Москве. Прогноз на «Реал» — «Мелилья».
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    «Реал»

    После проблем начала сезона приход Сантьяго Солари на пост наставника «Реала» несколько взбодрил его подопечных, которые под его руководством одержали четыре победы кряду во всех турнирах с разницей мячей 15-2. Благодаря этому королевский клуб утвердил специалиста в качестве полноценного рулевого.

    Тем не менее, первый матч аргентинца на полноценной основе «Сливочные» провалили, разгромно проиграв на выезде «Эйбару» (0:3). К счастью для коллектива, затем была победа над «Ромой» (2:0) в Лиге чемпионов, что помешало новой психологической яме в команде.

    После этого королевский клуб одолел еще и «Валенсию» в Примере, что позволило ему подняться на пятое место в одном пункте от зоны Лиги чемпионов. Поскольку в первом поединке 1/16 финала на выезде мадридцы выиграли 4:0, то ожидать основной состав у хозяев не приходится.

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    «Мелилья»

    «Мелилья» отлично проводит текущий сезон как в третьем по рангу дивизионе Испании Сегунде B (4-я группа), так и в Кубке страны. В первых семи поединках этих турниров она добыла шесть побед и один раз сыграла вничью.

    Небольшой срыв случился с командой 30 сентября, когда в рамках чемпионата она потерпела разгром от «Гранады-2» (1:5). То, что это было именно так, доказывает отсутствие поражений в своем первенстве.

    С тех пор коллектив потерпел только одно поражение — против своего нынешнего соперника в Копа дель Рей, и только дважды сыграл вничью на всех фронтах. Благодаря этому в целом и пятиматчевой победной серии в частности подопечные Луиса Карриона лидируют в своей группе Сегунды B.

    Прогноз

    Хозяева, безусловно, считаются фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,05, тогда как успех гостей оценивается в 26,00, а ничья — в 11,00.

    Поскольку у мадридцев, скорее всего, будет неосновной и экспериментальный состав, рекомендуем рискнуть и поставить на то, что «Реал» выиграет, и в матче будет меньше 2,5 голов за 5,00. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Мелилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В четверг, 6 декабря, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» на своем поле сыграет против «Мелильи». Начало встречи — в 18.15 по Москве.
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