«Реал» — «Мелилья». Прогноз и ставки на Кубок Испании 6 декабря 2018 года

В четверг, 6 декабря, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» на своем поле сыграет против «Мелильи». Начало встречи — в 18.15 по Москве. Прогноз на «Реал» — «Мелилья».

«Реал»

После проблем начала сезона приход Сантьяго Солари на пост наставника «Реала» несколько взбодрил его подопечных, которые под его руководством одержали четыре победы кряду во всех турнирах с разницей мячей 15-2. Благодаря этому королевский клуб утвердил специалиста в качестве полноценного рулевого.

Тем не менее, первый матч аргентинца на полноценной основе «Сливочные» провалили, разгромно проиграв на выезде «Эйбару» (0:3). К счастью для коллектива, затем была победа над «Ромой» (2:0) в Лиге чемпионов, что помешало новой психологической яме в команде.

После этого королевский клуб одолел еще и «Валенсию» в Примере, что позволило ему подняться на пятое место в одном пункте от зоны Лиги чемпионов. Поскольку в первом поединке 1/16 финала на выезде мадридцы выиграли 4:0, то ожидать основной состав у хозяев не приходится.

«Мелилья»

«Мелилья» отлично проводит текущий сезон как в третьем по рангу дивизионе Испании Сегунде B (4-я группа), так и в Кубке страны. В первых семи поединках этих турниров она добыла шесть побед и один раз сыграла вничью.

Небольшой срыв случился с командой 30 сентября, когда в рамках чемпионата она потерпела разгром от «Гранады-2» (1:5). То, что это было именно так, доказывает отсутствие поражений в своем первенстве.

С тех пор коллектив потерпел только одно поражение — против своего нынешнего соперника в Копа дель Рей, и только дважды сыграл вничью на всех фронтах. Благодаря этому в целом и пятиматчевой победной серии в частности подопечные Луиса Карриона лидируют в своей группе Сегунды B.

Прогноз

Хозяева, безусловно, считаются фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,05, тогда как успех гостей оценивается в 26,00, а ничья — в 11,00.

Поскольку у мадридцев, скорее всего, будет неосновной и экспериментальный состав, рекомендуем рискнуть и поставить на то, что «Реал» выиграет, и в матче будет меньше 2,5 голов за 5,00. 0