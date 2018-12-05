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    «Спартак» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России по футболу 5 декабря 2018 года

    Кубок России Футбол России Спартак Урал
    Прогноз на «Спартак» — «Урал»
    «Спартак» считается фаворитом
    В среду, 5 декабря, московский «Спартак» будет принимать на своем поле «Урал» в первом поединке 1/4 финала Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Урал».
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    «Спартак»

    В ноябре москвичи проиграли «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:2), а также победили «Крылья Советов» (3:1).

    2 декабря состоялось московское дерби, в котором красно-белые сумели победить «Локомотив» — 2:1. Голы в составе команды Олега Кононова забивали Денис Глушаков и Луис Адриано. В РПЛ «Спартак» теперь занимает четвертое место и отстает от ЦСКА на два пункта.

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    В Лиге Европы «Спартак» в середине прошлой недели потерпел поражение от венского «Рапида» (1:2) и усложнил себе задачу выхода в плей-офф.

    В 1/16 финала Кубка России столичная команда скромно прошла «Черноморец» (1:0), после чего с аналогичным счетом был повержен «Анжи».

    «Урал»

    «Черно-оранжевые» расположились на восьмой строчке в турнирке РПЛ, набрав в 16 матчах 22 очка, и лишь на два балла отстают от шестого «Ростова».

    Дружина Парфенова в четырех из пяти поединков побеждала. Сначала она выбила из Кубка России перволиговый «Нижний Новгород», одолев их по итогам овертайма — 2:0.

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    В матчах Премьер-лиги «Урал» поочередно обыграл с одинаковым результатом 2:1 московский «Спартак» и «Локомотив» в гостях, а также «Оренбург» на своей территории. В последнем туре команда из Екатеринбурга на выезде уступила «Краснодару» — 0:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 1.65, победа «Урала» — 5.50, ничья — 3.80.

    В последний раз команды встречались 4 ноября в рамках первого круга РПЛ — тогда «Урал» праздновал победу со счетом 2:1. Москвичи хотят реабилитироваться за неудачу в Лиге Европы, поэтому команда сделает все, чтобы добыть преимущество перед ответной игрой. Ставим на победу «Спартака» за 1.65. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В среду, 5 декабря, московский «Спартак» будет принимать на своем поле «Урал» в первом поединке 1/4 финала Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск.
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