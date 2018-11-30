«Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 30 ноября 2018 года

В матче 16-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Динамо». Матч пройдет на «Казань Арене» 30 ноября. Начало — в 19:30. Прогноз на «Рубин» — «Динамо».

«Рубин»

В октябре казанцы на своем поле в рамках РПЛ победили «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (1:0), после чего на выезде разошлись миром с «Уфой» (0:0).

Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» — 1:0.

В домашнем матче 12-го тура РПЛ казанский клуб на своем поле разошелся миром со «Спартаком» (1:1), уйдя от поражения за считанные секунды до конца встречи.

Все прогнозы на РПЛ

Затем «Рубин» уступил на выезде «Оренбургу» (0:1), прервав одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию казанцев во всех турнирах.

В последних матчах подопечные Курбана Бердыева на своем поле разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и на выезде сыграли вничью с «Анжи» (1:1).

После 15 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на 9-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

Календарь и таблица РПЛ

Разница забитых и пропущенных 14-12, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун, 3 мяча у Дмитрия Полоза.

«Динамо»

В начале октября бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (0:1). Тем неожиданней стала последующая домашняя победа над «Зенитом» со счетом 1:0.

Выезд в Казань в рамках 1/8 финала Кубка России закончился поражением от «Рубина» (0:1). После этого динамовцы в Грозном сыграли вничью 0:0 с местным «Ахматом».

В 13-м туре подопечные Дмитрия Хохлова принимали на своем поле ЦСКА, разойдясь с «армейцами» миром и без забитых голов — 0:0.

Затем «Динамо» на выезде разошлось миром с «Ростовом» (0:0), а на своем поле уступило «Енисею» (1:2).

В результате, после 15 туров, «Динамо» с 16 очками и разницей мячей 11-12 расположилось на 12-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко, Федор Черных, Жоазиньо и Евгений Марков.

В первом круге команды разошлись вничью 1:1. В прошлом сезоне обе встречи завершились со счетом 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Рубин» фаворитом матча. На победу команды Бердыева дается коэффициент 2,10, тогда как на ничью — 3,0, а на успех «Динамо» — 4,30.

Учитывая последние результаты команд и историю противостояний, можно предположить, что встреча в Казани завершится вничью

Не стоит ждать большого количества забитых мячей, у обеих команд с этим проблемы — ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «Забьют обе — нет» за 1,55. 0