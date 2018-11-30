ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио МанеОни решают. Топ-5 атакующих трио Европы «Локомотив»Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ «Детройт» — «Сент-Луис»НХЛ. Четыре очка Маккиннона, шайбы Дадонова и Тарасенко
  • 09:03
    • «Оклахома» обыграла «Кливленд», четвертая подряд победа «Миннесоты»
  • 00:56
    • «Ливерпуль» в Париже проиграл ПСЖ
  • 22:45
    • «Локомотив» одержал первую победу в Лиге чемпионов
  • 01:06
    • «Порту» обыграл «Шальке» и гарантировал себе первое место в группе
  • 00:59
    • «Наполи» взял верх над «Црвеной Звездой»
  • 00:55
    • «Барселона» удержала победу в Эйндховене
  • 00:55
    • «Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Интером»
    Все новости спорта

    Потерпит ли «Динамо» второе за сезон поражение в Казани?

    «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 30 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Динамо Рубин
    Прогноз на «Рубин» — «Динамо»
    «Рубин» — «Динамо»
    В матче 16-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Динамо». Матч пройдет на «Казань Арене» 30 ноября. Начало — в 19:30. Прогноз на «Рубин» — «Динамо».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рубин»

    В октябре казанцы на своем поле в рамках РПЛ победили «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (1:0), после чего на выезде разошлись миром с «Уфой» (0:0).

    Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» — 1:0.

    В домашнем матче 12-го тура РПЛ казанский клуб на своем поле разошелся миром со «Спартаком» (1:1), уйдя от поражения за считанные секунды до конца встречи.

    Все прогнозы на РПЛ

    Затем «Рубин» уступил на выезде «Оренбургу» (0:1), прервав одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию казанцев во всех турнирах.

    В последних матчах подопечные Курбана Бердыева на своем поле разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и на выезде сыграли вничью с «Анжи» (1:1).

    После 15 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на 9-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Разница забитых и пропущенных 14-12, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун, 3 мяча у Дмитрия Полоза.

    «Динамо»

    В начале октября бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (0:1). Тем неожиданней стала последующая домашняя победа над «Зенитом» со счетом 1:0.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Выезд в Казань в рамках 1/8 финала Кубка России закончился поражением от «Рубина» (0:1). После этого динамовцы в Грозном сыграли вничью 0:0 с местным «Ахматом».

    В 13-м туре подопечные Дмитрия Хохлова принимали на своем поле ЦСКА, разойдясь с «армейцами» миром и без забитых голов — 0:0.

    Затем «Динамо» на выезде разошлось миром с «Ростовом» (0:0), а на своем поле уступило «Енисею» (1:2).

  • «Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классом
  • Реакция спортивных СМИ на ничью между «Динамо» и «Ростовом»
  • 11/11/2018

    • В результате, после 15 туров, «Динамо» с 16 очками и разницей мячей 11-12 расположилось на 12-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко, Федор Черных, Жоазиньо и Евгений Марков.

    В первом круге команды разошлись вничью 1:1. В прошлом сезоне обе встречи завершились со счетом 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рубин» фаворитом матча. На победу команды Бердыева дается коэффициент 2,10, тогда как на ничью — 3,0, а на успех «Динамо» — 4,30.

    Учитывая последние результаты команд и историю противостояний, можно предположить, что встреча в Казани завершится вничью

    Не стоит ждать большого количества забитых мячей, у обеих команд с этим проблемы — ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «Забьют обе — нет» за 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Рапид
  • Сегодня в 18:50
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Киев
  • Сегодня в 18:50
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Краснодар — Акхисар
  • Сегодня в 20:55
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Копенгаген
  • Сегодня в 20:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бетис — Олимпиакос
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Карабах — Спортинг
  • Сегодня в 20:55
    •  2.82
  • Прогноз на матч Милан — Дюделанж
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Лудогорец
  • Сегодня в 20:55
    •  2.16
  • Прогноз на матч Ворскла — Арсенал
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч БАТЭ — МОЛ Види
  • Сегодня в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — ПАОК
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вильярреал
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Стандард — Севилья
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Баффало
  • Завтра в 03:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     Себастьян Дриусси
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
    • 09:02 26/11/2018     Юрген Клопп
  • Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
    • 19:05 27/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Рубин» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В матче 16-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Динамо». Матч пройдет на «Казань Арене» 30 ноября. Начало — в 19:30.
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» победил «Галатасарай», ПСЖ обыграл «Ливерпуль»Обзор матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:300
  • 00:26
    • Семин: Мы завоевали очки для России, хотя РПЛ ни разу не пошла нам навстречу
  • 00:07
    • ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» обыграл «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
    «Манчестер Юнайтед» вырвал путевку в плей-офф ЛЧ Футбол Бледный «МЮ» страдает от своей нервозностиРазбор матча «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» Вчера в 16:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Заработает ли «Локомотив» первые очки в этой ЛЧ?
  • 2.35
    •
  • 09:32
    • Клопп: «Ливерпуль» должен провести особенный матч с «Наполи»
  • 09:17
    • «Нью-Йорк Сити» объявил об уходе чемпиона мира
  • 08:07
    • 12 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА разгромил «Витязь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 ноября 00:240
  • 22:41
    • Дембеле, Месси и Коутиньо в атаке «Барселоны» в матче с ПСВ
  • 22:21
    • Кейн выдет в стартовом составе на матч с «Интером»
  • 22:02
    • СКА забросил шесть безответных шайб «Витязю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие