«Мордовия» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 14 ноября 2018 года

В 22-м туре российской первенства первой лиги саранская «Мордовия» 14 ноября примет на свое поле «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Мордовия» — «СКА-Хабаровск».

«Мордовия»

Футболисты Марата Мустафина перед 22 туром первенства первой лиги расположились на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков, отставая от четвертой строки на пять баллов.

За последние семь игр «красно-бело-синие» проиграли только один раз, когда в рамках 19 тура уступили в Калининграде «Балтике» со счетом 0:1.

После чего «Мордовия» на своей арене одолела «Армовир» (2:1), а в минувшем игровом дне расписали мировую «Сибирью» (0:0) в гостях.

На своем стадионе клуб из Саранска в этом чемпионате провел 10 игр, в которых одержал только три победы, два раза сыграл вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 12:14. Последние два домашних поединка «Мордовия» выиграла.

«СКА-Хабаровск»

«Армейцы» после 21 матча ФНЛ расположились строкой ниже, чем их их предстоящий противник. Они имеют на один балл меньше.

Дальневосточники на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они три поединка выиграли и два свели вничью. При этом оба выездные встречи «СКА-Хабаровск» в этот период выиграл с одинаковым результатом 1:0 над «Зенитом-2» и «Нижним Новгородом».

Также два домашних поединка они закончили вничью — с «Балтикой» (1:1) и «Краснодаром-2» (2:2). Еще одну встречу на родной арене они выиграли, одолели в минувшем туре по-волевому «Тюмень» — 2:1.

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Гостевые поединки этого чемпионата закончились двумя победами, шестью ничьими и двумя поражениями, разница забитых и пропущенных мячей — 10:12.

В игре первого круга «СКА-Хабаровск» на своем поле взял верх над «Мордовией» со счетом 2:1. В Саранске последний раз команды встречались в феврале 2017 года в рамках Кубка России. И тогда хозяева разгромно проиграли — 0:3.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Мордовии» — 2.65, победа «СКА-Хабаровск» — 2.85, ничья — 3.00.

На данный момент оппоненты находятся в неплохой форме. Прогнозируем, что в игре соседей по турнирной таблице много забитых мячей не будет. 0