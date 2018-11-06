«Атлетико» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября 2018 года

В 4-м туре Лиги чемпионов состоится второй спаренный поединок между «Атлетико» и «Боруссией Д». Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Боруссия Д».

«Атлетико»

Из-за крупного поражения в Дортмунде (0:4) «Атлетико» имеет отрицательную разницу голов после трех туров Лиги чемпионов (5-6: -1).

Других соперников по группе «матрасники» обыграли достаточно уверенно: «Брюгге» на своем поле — со счетом 3:1, «Монако» во Франции — со счетом 2:1.

Несмотря на некоторые «спотыкания» по пути «Атлетико» не допускает длительных луз-стриков. После четырех оплеух от немецких «шмелей» подопечные Диего Симеоне «всухую» разделали «Реал Сосьедад» в чемпионате (2:0) и выиграли «Сант-Андрю» в первом матче 1/16 Кубка Испании.

«Боруссия Д»

Всего два очка отделяют команду Люсьена Фавра от гарантированного участия в плей-офф Лиги чемпионов. Это создает два возможных сценария: «шмели» перегорят и не смогут обеспечить максимум уже в этом матче или на мотивации устроят повторный разнос сопернику.

Как по нам, третьего не дано. Причем мы больше склоняемся к первому варианту.

На такие мысли, прежде всего, наводят потери дортмундцев: Дилейни ушел на замену еще в прошлом личном матче, Шмельцер из-за проблем с коленным суставом наверняка играть не будет, Лукаш Пищек из-за подобной проблему пока находится под вопросом.

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Да и усталость накапливается. Ее сильно было заметно уже в последнем туре Бундеслиги, в котором «Боруссия Д» обыграла «Вольфсбург» только за счет единственного попадания в створ.

Прогноз

Наш прогноз может показаться странным, парадоксальным и даже смешным. Но он точно не может показаться необоснованным.

Думаем, что наша ставка на «П1 в 1 мяч или Х» за 1,91 вполне имеет право на существование. Хотя бы ввиду того, что в нынешнем сезоне «Атлетико» на своем поле еще не проигрывал. 0