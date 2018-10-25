«Рубин» — «Динамо» Москва. Прогноз на Кубок России по футболу 25 октября 2018 года

«Рубин»
Подопечные Курбана Бердыева на данный момент имеет 9-матчевую серию без поражений. Единственный раз в этом сезоне «Рубин» проиграл еще августе «Зениту» (0:1).
После 11 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
В последней игре чемпионата рубиновые в гостях не смогли переиграть «Уфу» (0:0), т.с. перервав победную серию, которая с учетом кубковой встречи составляла три матча.
На предыдущей стадии Кубка России клуб из Казани одолел на выезде перволиговые «Химки» (1:0) только благодаря голу, забитому в овертайме.
«Динамо» Москва
«Бело-голубые» в 1/16 финала Кубка России выбили московское «Торпедо» (1:0), которое представляет вторую лигу.
В последнем матче чемпионата команда Дмитрия Хохлова на своем поле минимально переиграла лидера РПЛ питерский «Зенит» со счетом 1:0.
Этой викторией столичный клуб прервал серию из поражений в российском первенстве, которая насчитывала на тот момент три встречи кряду.
После 11 туров РПЛ «динамовцы» расположились на 11 строке в турнирной таблице, набрав в этих матчах 13 баллов и опережают зону переходных матчей всего лишь на два очка.
В этом сезоне соперники успели провести встречу в РПЛ. Игра, которая прошла в Москве, завершилась ничьей — 1:1.
Прогноз
Казанцы были отстранены УЕФА от участия в еврокубках на ближайшие два сезона. Так что, «Рубин» может спокойно играть на два фронта, не особо заботясь о высоких местах в чемпионате.
Наш прогноз — «Рубин» выйдет в 1/4 финала. 0