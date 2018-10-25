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    «Рубин» — «Динамо» Москва. Прогноз на Кубок России по футболу 25 октября 2018 года

    Кубок России Футбол России Рубин Динамо
    Прогноз на «Рубин» — «Динамо» Москва
    Курбан Бердыев
    В четверг, 25 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России казанский «Рубин» на своем поле встретится с московским «Динамо». Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Динамо» Москва.
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    «Рубин»

    Подопечные Курбана Бердыева на данный момент имеет 9-матчевую серию без поражений. Единственный раз в этом сезоне «Рубин» проиграл еще августе «Зениту» (0:1).

    После 11 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.

    В последней игре чемпионата рубиновые в гостях не смогли переиграть «Уфу» (0:0), т.с. перервав победную серию, которая с учетом кубковой встречи составляла три матча.

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    • На предыдущей стадии Кубка России клуб из Казани одолел на выезде перволиговые «Химки» (1:0) только благодаря голу, забитому в овертайме.

    «Динамо» Москва

    «Бело-голубые» в 1/16 финала Кубка России выбили московское «Торпедо» (1:0), которое представляет вторую лигу.

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    В последнем матче чемпионата команда Дмитрия Хохлова на своем поле минимально переиграла лидера РПЛ питерский «Зенит» со счетом 1:0.

    Этой викторией столичный клуб прервал серию из поражений в российском первенстве, которая насчитывала на тот момент три встречи кряду.

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  • 21/10/2018

    • После 11 туров РПЛ «динамовцы» расположились на 11 строке в турнирной таблице, набрав в этих матчах 13 баллов и опережают зону переходных матчей всего лишь на два очка.

    В этом сезоне соперники успели провести встречу в РПЛ. Игра, которая прошла в Москве, завершилась ничьей — 1:1.

    Прогноз

    Казанцы были отстранены УЕФА от участия в еврокубках на ближайшие два сезона. Так что, «Рубин» может спокойно играть на два фронта, не особо заботясь о высоких местах в чемпионате.

    Наш прогноз — «Рубин» выйдет в 1/4 финала. 0

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    Прогноз на «Рубин» — «Динамо» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60. В четверг, 25 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России казанский «Рубин» на своем поле встретится с московским «Динамо». Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 19:00 по мск.
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