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    Франция разомнется на Исландии

    Франция — Исландия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 11 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии
    Прогноз на Франция — Исландия
    Килиан Мбаппе
    Сборные Франции и Исландии перед поединками Лиги наций проведут товарищескую встречу. Поединок пройдет 11 октября на стадионе «Стад де Рудуру» в Генгаме. Начало матча — в 22:00. Прогноз на Франция — Исландия.
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    Сборная Франции

    Новоиспеченный чемпион мира сборная Франции после победы в России провел два официальных матча — подопечные Дидье Дешама стартовали в Лиге наций.

    В Лиге 1 Лиги наций соперниками французской сборной по группе являются Германия и Нидерланды. В первом матче «трехцветные» на выезде разошлись миром с немцами (0:0). Во втором туре французам на своем поле удалось обыграть Нидерландцы — 2:1. Килиан Мбаппе открыл счет в матче, во втором тайме гости отыгрались, но на 74-й минуте Оливье Жиру принес чемпионам мира победу.

    Матчем против Исландии Франция будет готовиться к ответному поединку против Германии, который состоится 16 октября.

    Отметим, что французской сборной из-за травмы не сможет помочь Набиль Фекир. В расположении команды его уже заменил Димитри Пайет.

    Сборная Исландии

    Исландия, напомним, чемпионат мира в какой-то степени провалила, хотя и группа у «викингов» была непростой. В трех матчах группового этапа им удалось набрать только 1 очко.

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    После ЧМ у исландцев произошла смена тренера — Хеймира Хадльгримссона, который ушел в отставку, сменил Эрик Хамрен. Пока изменение на тренерском мостике на пользу Исландии не пошло — в Лиге наций команда потерпела два разгромных поражения.

    Стартовали в новом турнире исландцы с позорного выездного поражения в матче против Швейцарии — 0:6. Далее на своем поле команда вновь не смогла забить и была повержена Бельгией — 0:3. Судя по всему, по итогам первого розыгрыша Лиги наций исландцы отправятся в Лигу 2. Решится это может уже в ответном матче со швейцарцами 15 октября.

    Сказка исландцев, похоже, подошла к концу — команда не только переживает кризис поколений, но и соперники уже досконально изучили ее стиль.

    Прогноз

    Победа Франции в этом матче оценивается коэффициентом 1,19, ничья — 7,30, а сенсация от Исландии — 14,50.

    В предыдущий раз Франция и Исландия встречались на Евро-2016 — в четвертьфинале «трехцветные» одержали победу со счетом 5:2.

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    Победа французов в этом товарищеском матче выглядит достаточно очевидной. Изменить расклад могут только шапкозакидательское настроение «трехцветных» наряду с желанием поберечь себя или же серьезные эксперименты Дидье Дешама с составом, которые вряд ли произойдут, учитывая необходимость подвести команду в боевой готовности к битве с Германией.

    Наш прогноз на матч — победа Франции и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,60. 0

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    Прогноз на Франция — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60. Сборные Франции и Исландии перед поединками Лиги наций проведут товарищескую встречу. Поединок пройдет 11 октября на стадионе «Стад де Рудуру» в Генгаме. Начало матча — в 22:00.
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