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    «Рапид» — «Спартак». Прогноз на футбольную Лигу Европы 20 сентября 2018 года

    Лига Европы Спартак Футбол России
    Прогноз на «Рапид» — «Спартак»
    «Спартак»
    В четверг, 20 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы австрийский «Рапид» будет принимать на своем поле московский «Спартак». Начало поединка — в 19:55 мск. Прогноз на «Рапид» — «Спартак».
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    «Рапид»

    Венский клуб пробивался в групповой этап через квалификацию Лиги Европы, стартовав в 3-м квалификационном раунде, где обыграл братиславский «Слован» (1:2 в гостях и 4:0 дома).

    В раунде плей-офф австрийцы прошли бухарестский «Стяуа» (3:1 дома и 1:2 в гостях), между этими двумя матчами дома обедив в чемпионате Австрии «Ваккер» (2:1).

    После поражения в Бухаресте «Рапид» в национальном первенстве на выезде сыграл вничью с «Штуромом» (1:1) и на своем поле проиграл «Аустрии» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После 7 туров в чемпионате Австрии «Рапид» занимает 7 место с 9 очками и разницей мячей 8-6. Венский клуб на 12 очков отстает от лидирующего «Ред Булла».

    «Спартак»

    Красно-белые стартовали в РПЛ домашней победой над «Оренбургом» (1:0) и гостей ничьей с «Локомотивом» (0:0), после чего вылетели из квалификации Лиги чемпионов, по сумме двух встреч уступив ПАОКу — 2:3, 0:0.

    Между двумя встречами с греками подопечные Карерры не без труда победили доигрывавший матч РПЛ вдевятером «Анжи» (1:0).

    Расставшись с Лигой чемпионов, спартаковцы вырвали гостевую победу на последних минутах у «Краснодара» (1:0) и победили в домашнем дерби «Динамо» (2:1).

    В последних турах «Спартак» в Петербурге разошелся миром с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом» (0:0), а затем на своем поле уступил «Ахмату» (1:2).

    Набрав 14 очков, в турнирной таблице РПЛ «Спартак» располагается на 3-м месте, отставая от «Зенита» на 5 очков. Разница мячей 7-3. 2 гола забил Зе Луиш.

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    • В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Самюэль Жиго и Илья Кутепов, голкипер Александр Селихов, хавбек Жано Ананидзе, а также капитан команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко, отстраненные от тренировок перед еврокубковым матчем

    Отметим также, что «Спартак» остался без одного из своих лидеров — Квинси Промес перешел в «Севилью».

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рапид» фаворитом матча. На победу австрийской команды дается коэффициент 2,55, тогда как на ничью — 3,35, а на успех «Спартака» — 2,75.

    Венский клуб уверенно играет дома, в то время как «Спартак» потерял много игроков и из-за санкций УЕФА лишился поддержки своих болельщиков. Можно прогнозировать, что ничья в Вене станет для красно-белых большой удачей.

    Интересны также варианты ТМ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,75. 0

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