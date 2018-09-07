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    Ярких красок ждать не стоит

    Италия — Польша. Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Италии Футбол Италии Сборная Польши
    Прогноз на Италия — Польша
    Роберт Левандовский
    В рамках первого тура Лиги наций УЕФА сборная Италии 7 сентября в Болонье примет сборную Польши. Начало поединка — в 21:45 по Москве. Прогноз на Италия — Польша.
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    Италия

    Напомним, «Скуадра Адзурра» не попала на чемпионат мира в России. В стыковых квалификационных матчах «голубая команда» уступила сборной Швеции (0:1; 0:0).

    После этого ей ничего не оставалось делать, как любезно предоставить свои профессиональные спарринг-услуги для участников Мундиаля: Аргентины, Англии и Саудовской Аравии.

    «Альбиселесте» команда еще Ди Баджо проиграла 0:2, с англичанами сыграла вничью 1:1, а саудитов выиграла 2:1. Уже непосредственно перед стартом мирового первенства сборная Италии проэкзаменовала будущий триумфаторов турнира.

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    Польша

    После чемпионата мира сборная Польши, естественно, матчей не проводила. Непосредственно на мировом первенстве «белые орлы» выступили слабо — последнее место в квартете и всего три набранных очка.

    Эти три пункта поляки смогли раздобыть в последнем туре против сборной Японии (1:0). Колумбийцам почти не уступали по игре (45% на 55% по владения, 2-3 по ударам в створ), но все равно крупно «сгорели» 0:3.

    Со сборной Сенегала в целом также была равная игра: 10-8 по ударам, 4-2 по попаданиям, 3-3 по угловым. Равная, но проигрышная — 1:2.

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    Отметим, что даже по части создания опасных моментов сборная Польши была одной из худших команд Мундиаля. В среднем за матч «белые орлы» пробивали по воротам соперников 7,67 раза. Это второй снизу показатель.

    Прогноз

    По нашему мнению, Италия — однозначный фаворит. Однако у поляков теперь новый наставник: Навалку сменил Ежи Бженчек. Что он принесет в команду, остается только догадываться.

    Но по вызванным футболистам можно догадаться, что революцию тренер совершать не намерен — почти все самые сильные игроки в обойме.

    Манчини был более решительным и отсеял Маркизио, Эдера, Веррати, Флоренци и других ведущих футболистов. Новый состав будет притираться некоторое время. Поэтому особо яркой игры мы не ждем. Прогнозируем малое количество голов.

    Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,01. 0

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