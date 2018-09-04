Тренеры клубов попросили УЕФА пересмотреть правило «выездного гола»

Тренеры ведущих футбольных клубов Европы попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотреть правило забитого на чужом поле гола, заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти.

В Ньоне состоялась ежегодная встреча тренеров, в которой в числе прочих приняли участие Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Унаи Эмери («Арсенал»), Хулен Лопетеги («Реал», Мадрид), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

«Тренеры полагают, что забивать голы в гостевых матчах теперь не так трудно, как раньше... Поэтому они считают, что это правило должно быть пересмотрено, мы изучим этот вопрос. Они думают, что ситуация в футболе изменилась, теперь значимость мячей, забитых на чужом поле, уменьшилась по сравнению с временами, когда правило вводилось», — сказал Маркетти, которого цитирует «Р-Спорт».

Правило появилось в 1965 году в качестве альтернативы жребию или проведению матча на нейтральном поле. Правило подразумевает, что при равном счете по итогам двухраундового противостояния в следующий круг выходит команда, забившая больше голов в гостях.

Также, по словам Маркетти, тренеры выступили за введение единых сроков трансферного окна, которое должно закрываться до старта чемпионата. 0