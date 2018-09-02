«Бетис» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги 2 сентября 2018 года

В воскресенье, 2 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Испании: «Бетис» в рамках севильского дерби будет принимать «Севилью». Матч пройдет на стадионе «Эстадио Бенито Вильямарин». Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Бетис» — «Севилья».

«Бетис»

Прошлый сезон выдался одним из самых успешных для «Бетиса» за последние годы, ведь команда заняла шестое место и попала в Лигу Европы. Впервые за 13 лет «Огурцы» оказались выше своих соседей по Севилье, что во многом стало возможным благодаря качественной работе нового наставника Кике Сетьена.

При этом его подопечные играют в проактивный и довольно привлекательный футбол: в минувшем розыгрыше Примеры больше их забивали только «Барселона», «Реал», «Сосьедад» и «Валенсия», тогда как «Атлетико» и «Вильярреал», финишировавшие выше, оказались не так успешны в атаке.

То, что коллектив способен закрепить этот успех и в новой кампании, дала понять предсезонная подготовка, по ходу которой он не проиграл ни одного из восьми матчей при шести победах.

Тем не менее, старт Примеры оказался обескураживающим для андалусцев, поскольку при доминировании на поле они были разгромлены в домашних стенах «Леванте» (0:3). На победный путь не получилось стать и во втором туре — игра с «Алавесом» закончилась вничью 0:0.

«Севилья»

То, что «Севилья» впервые за долгое время оказалась ниже «Бетиса» стало следствием чехарды на тренерском мостике и отвлеченности на Лиге чемпионов. Эдуардо Бериссо возглавил команду летом 2017 года, но уже в середине минувшего сезона его сменил Винченцо Монтелла, однако и он уже не наставник «рохибланкос».

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Справедливости ради, нужно напомнить, что именно под руководством итальянского тренера коллектив нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала главного еврокубка.

Но на внутренней арене стартовавшей кампании андалусцы уже показывают себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок севильцы они на равных противостояли «Барселоне» и только незабитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

А в двух стартовых турах Примеры было набрано четыре очка: в первом поединке был разгромлен «Райо Вальекано» (4:1), а во втором дома зафиксирована ничья с одним из конкурентов «Вильярреалом» (0:0).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, а успех хозяев оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,70. Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет и обе команды забьют за 3,60. 0