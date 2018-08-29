ПАОК — «Бенфика». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 29 августа 2018 года

В среду, 29 августа, ПАОК на своем примет «Бенфику в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Салониках, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на ПАОК — «Бенфика».

ПАОК

Футболисты ПАОКа начали выступления в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в котором прошли «Базель» (2:1 и 3:0).

Затем команда из Салоник преподнесла неприятный сюрприз российским фанатам, когда выбила из турнира «Спартак» (3:2 и 0:0).

В первом матче с «Бенфикой» греческий коллектив добыл приемлемую для себя ничью (1:1), которая стала возможной благодаря голу Амра Варды на 76-й минуте.

Все прогнозы на футбол

На минувших выходных ПАОК провел дебютный матч в чемпионате Греции, одержав минимальную победу над «Астерасом» (1:0).

«Бенфика»

Лиссабонская «Бенфика» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов прошла стамбульский «Фенербахче» (1:0 и 1:1).

На своем поле она не смогла удержать победный счет в игре с ПАОКом (1:1), хотя владела заметным преимуществом и создала много опасных моментов у чужих ворот.

Что говорить, если греки забили свой гол после единственного удара в створ ворот Одиссеаса Влаходимоса.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

У «Бенфики» накануне был тяжелый матч со «Спортингом» в чемпионате Португалии. Дерби завершилось со счетом 1:1, притом «орлы» отыгрались за три минуты до конца основного времени.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бенфики» — 2.30, победа ПАОКа — 3.10, ничья — 3.40.

Если судить по первой игре этих команд, то вполне очевидно, что португальцы являются явными фаворитами. Они много атаковали и били по воротам, тогда как греки с трудом успевали отбиваться.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В Салониках «Бенфика» обязана забивать, поскольку счет 0:0 ее не устраивает. Можно ожидать того же сценария, что был в первом матче, вот только мы не уверены, что ПАОКу вновь будет сопутствовать удача.

Нам кажется, что лиссабонцы если и не выиграют в гостях, то точно не проиграют. Наш прогноз — «победа "Бенфики" с форой 0» за 1.70.

Также можно поставить на «проход португальской команды». Ставка на это событие принимается с коэффициентом 1.75. 0