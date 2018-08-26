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    Сможет ли «Жирона» снова потрясти «Реал»?

    «Жирона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 26 августа

    Футбол Испании Примера Реал Мадрид Жирона
    Прогноз на «Жирона» — «Реал»
    «Реал» в первом туре обыграл «Хетафе»
    В воскресенье, 26 августа, в рамках второго тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле будет принимать мадридский «Реал». Начало матча — в 23.15 мск. Прогноз на «Жирона» — «Реал».
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    «Жирона»

    В прошлом сезоне команда только повысилась из Сегунды, но «жирондинцам» удалось показать весьма зрелую игру и войти в топ-10, одержав 14 побед при 9 ничьих и 15 поражениях.

    В стартовом туре подопечные Эусебио Сакристана несколько разочаровали, ведь они них многие ждали домашней победы над новичком Ла Лиги «Вальядолидом», а итогом стали скучные нули.

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    На трансферном рынке клуб совершил две относительно крупные сделки — из «Сток Сити» пришел на постоянной основе Марк Муньеса, который в прошлом сезоне играл за команду на правах аренды. По аналогичной схеме из «Райо Вальекано» прибыл колумбийский защитник Хоан Мохика.

    «Реал»

    В прошлом сезоне «Реал» не сумел защитить титул чемпиона Испании, фактически растеряв шансы на это еще осенью, когда не завершился даже первый круг — настолько сильно оторвалась лидирующая и ставшая в итоге чемпионом «Барселона».

    Если бы «Сливочные» лучше провели этот отрезок сезона, еще неизвестно, сумела бы команда выиграть свою третью Лигу чемпионов кряду, ведь провал на внутренней арене позволил ей сосредоточиться на европейских делах. К чести мадридцев, они все же сумели выиграть у «Валенсии» третье место и какое-то время создать давление на идущий вторым «Атлетико».

    Стать чемпионом в новой кампании столичному коллективу будет еще тяжелее, ведь команду покинула ее легенда Криштиану Роналду, а на тренерском мостике Зинедина Зидана сменил Хулен Лопетеги.

    Новый сезон начался поражением в Суперкубке УЕФА от «Атлетико» — 2:4. В первом туре Примеры был обыгран «Хетафе» (2:0), а точными ударами отметились Гарет Бэйл и Дани Карвахаль. Именно от валлийца теперь ждут проявления лидерских качеств. Пока не совсем ясно, справится ли он с задачей компенсировать уход в «Ювентус» Роналду.

    Прогноз

    В прошлом сезоне на своем поле «Реал» сумел обыграть «Жирону» с феерическим счетом 6:3. При этом дома «бело-красные» сенсационно победили — 2:1.

    Тем не менее, пока «Жирона» далека от образца десято команды Примеры. У «Реала» тоже не все гладко без Роналду, но мы не сомневаемся в уверенной победе мадридцев. Ставим на победу «Реала» с форой -1,5 гола за 1,94. 0

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    Прогноз на «Жирона» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В воскресенье, 26 августа, в рамках второго тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле будет принимать мадридский «Реал». Начало матча — в 23.15 мск.
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