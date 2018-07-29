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    «Бавария» разберется с молодежью Гвардиолы

    «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 29 июля

    Международный кубок чемпионов Бавария Манчестер Сити
    Прогноз на «Бавария» — «Манчестер Сити»
    «Бавария» добыла три очка на МКЧ
    В воскресенье, 29 июля, «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium» в Майами, начнется в 02:05 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Манчестер Сити».
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    «Бавария»

    Мюнхенцы уже провели на турнире два матча. Дебют у Нико Ковача у руля команды получился успешным, но стоит учитывать, что была обыграна лишь молодежная версия состава ПСЖ с «дедушкой» Буффоном во главе — 3:1.

    Вторая игра получилась не такой удачной — немецкий гранд уступил «Ювентусу» — 0:2. Подопечные Ковача занимаю промежуточное четвертое место, заработав три очка. Тем не менее, главное — возможность готовиться к новому сезону, а вовсе не результат.

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    «Бавария» пока не особо активна на трансферном рынке. Мюнхенцы усилились лишь Леоном Горецкой, трансфер которого был объявлен еще по ходу сезона, а из аренды вернулись Ренату Санчеш и Серж Гнабри. Также в клуб пришел 17-летний форвард «Ванкувера» Альфонсо Дэвис, но это явно сделка на перспективу.

    Международный кубок чемпионов «Бавария» также начала без футболистов, которые выступали на чемпионате мира.

    «Манчестер Сити»

    В прошлом году «горожане» начали этот турнир с поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Но затем они две игры выиграли. Были поочередно повержены мадридский «Реал» (4:1) и «Тоттенхэм» (3:0).

    На этот раз манчестерцы замыкают турнирную таблицу турнира, уступив «Боруссии» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2). Пеп Гвардиола играет в США глубоким резервом, поэтому ждать чего-то серьезного от англичан здесь не стоит.

    «Сити» купили только Риада Мареза и Филиппа Сандлера, покинули команду Ангус Ганн, Пабло Маффео, Кайоде и Яя Туре.

    Пока «горожане» не могут рассчитывать на футболистов, которые играли на чемпионате мира и отдыхают после мирового первенства.

    Прогноз

    Обе команды в товарищеской встрече будут играть без ряда лидеров, с довольно большим количеством молодежи, но все-таки ближе к основе выглядит «Бавария».

    Считаем, что мюнхенцы уверенно справятся с британской молодежью, поэтому ставим на победу «Баварии» за 1,98. 0

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    Футбол. Прогноз на «Бавария» — «Манчестер Сити». В воскресенье, 29 июля, «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium» в Майами, начнется в 02:05 по московскому времени.
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