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    «Селтик» оставит норвежцев с нулем

    «Селтик» — «Русенборг». Прогноз и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 25 июля

    Лига чемпионов Селтик Русенборг
    Прогноз на «Селтик» — «Русенборг»
    Брендан Роджерс
    В среду, 25 июля, в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» на своем поле будет принимать «Русенборг». Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Селтик» — «Русенборг».
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    «Селтик»

    Команда по итогам прошлого сезона стала чемпионом Шотландии, опередив «Абердин» на девять очков, а в кубке страны подопечные Брендана Роджерса дошли до финала, где уверенно одолели «Мазервелл» — 2:0.

    Тренерскому штабу удалось создать мощную боевую единицу, которая не менее успешно начала новый сезон, но на этот раз — на международной арене. Если еще полгода назад команда вела не очень успешно боролась в одной группе с ПСЖ и «Баварией», после чего в 1/16 финала уступила «Зениту» в Лиге Европы (1:0 и 0:3), то теперь еврокубки для шотландцев начинаются с самых низов.

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    Игры перед стартом в ЛЧ показали, что кельты находятся в прекрасной форме даже без ряда участников ЧМ-2018 — победы над «Шемроком» (7:0), «Стандардом» (4:1) и «Спартой» (1:0).

    В первом квалификационном раунде британцам противостоял армянский «Алашкерт», но эта дуэль оказалась формальностью. «Селтик» забил по три мяча дома и на выезде, не позволив сопернику даже намекнуть на интригу.

    «Русенборг»

    В прошлом сезоне «Русенборг в 25-й раз в своей истории выиграл чемпионат Норвегии. В национальном кубке удалось дойти только до четвертьфинала. В нынешнем розыгрыше национального первенства "Русенборг" преследует лидирующий "Бранн", отставая на два очка.

    В Лиге чемпионов команде Коре Ингебригтсена не удалось пройти квалификацию в Лиге чемпионов, но при этом норвежцы выступили в групповом турнире Лиги Европы, заняв третье место в квартете с "Зенитом".

    В первом раунде квалификации норвежцы разочаровали своей игрой. В первом поединке против исландского "Валюра" они вовсе уступили со счетом 0:1, не слишком угрожая воротам соперника. Дома удалось спасти ситуацию — 3:1, но вопросов к игре команды хватает.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в отборе ЛЧ летом прошлого года, когда "Селтик" на выезде одолел соперника со счетом 1:0 и прошел дальше.

    Для "Селтика" сезон на внутренней арене начнется только в августе, но шотландцы при этом показывают более качественный футбол, чем норвежская команда, для которой межсезонье давно позади. Дома подопечные Роджерса выступают ярче и увереннее, чем на выезде, поэтому предлагаем поставить на победу "Селтика" с форой -1 гол за 1,59. Шотландцы сделают все, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество уже в первой игре. 0

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    Футбол. Прогноз на «Селтик» — «Русенборг». В среду, 25 июля, в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» на своем поле будет принимать «Русенборг». Начало матча — в 21:45 мск.
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