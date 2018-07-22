«Сибирь» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч Футбольной национальной лиги 22 июля

В воскресенье, 22 июля, «Сибирь» на своем поле примет ярославский «Шинник» в рамках второго тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Новосибирске на стадионе «Спартак», начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Сибирь» — «Шинник».

«Сибирь»

Прошлый сезон обе команды закончили набрав по 53 очка, но новосибирцы благодаря лучшей разнице мячей (38-31) заняли седьмое место, а «Шинник», забивший, но и пропускавший больше (45-45), стал восьмым.

Сезон 2017/18 новосибирцы закончили серией из шести матчей без побед, включающей 4 поражения.

В межсезонье команду пополнили полузащитник «Тамбова» Владислав Рыжков, нападающий санкт-петербургского «Динамо» Павел Киреенко, защитник «Кубани» Михаил Смирнов, защитник «Луч-Энергии» Шамиль Курбанов, защитник «Крыльев Советов» Максим Васильев, полузащитник Виктор Свежов, полузащитник Сергей Тумасян, выступавший в последние годы в Чемпионате Эстонии.

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Летом «Сибирь» провела ряд контрольных матчей, обыграв свою молодежную команда со счетом 3:1, после чего трижды сыграла против «Томи», уступив со счетом 0:1, сыграв вничью со счетом 1:1 и проиграв со счетом 1:2. Отметим, что второй встрече с томичами сибиряки отыгрались на 90-й минуте.

В начале июля «Орлы» двумя составами сыграли с омским «Иртышом», одержав 2 победы: со счетом 2:1 и 4:0.

Сезон для сибиряков начался не слишком удачно — на выезде они упустили победу над дебютантом ФНЛ — клубом «Краснодар-2». Открыв счет уже на 8-й минуте, «Сибирь» позволила «быкам» отыграться на четвертой компенсированной минуте.

«Шинник»

Ярославцы концовку сезона также провалил, закончив ее серией из двух ничей и поражения. В рамках трансферной кампании команду пополнили 15 новичков.

В межсезонье команду усилили защитник «Сибири» Валерий Цховребов, защитник «Луча-Энергия» Евгений Стешин, защитник «Томи» Андрей Иванов, хавбек «Томи» Павел Деобальд, полузащитник «Луча-Энергии» Ишхан Гелоян, нападающий «Крыльев Советов» Сергей Самодин.

В межсезонье пришел целый ряд молодых игроков: 21-летний нападающий Егор Никулин из московского «Спартака-2», 23-летний полузащитник Василий Алейников, выступавший за томскую «Томь», 21-летний защитник Николай Покидышев из подмосковного «Сатурна», 21-летний полузащитник Иван Мельников из пермского «Амкара», 20-летний защитник Илья Самошников из московского «Арарата» и 24-летний полузащитник Федор Первушин из южно-сахалинского «Сахалина».

В рамках подготовки к сезону «Шинник» провел ряд контрольных матчей. В июне ярославцы сыграли вничью с чемпионом Армении командой «Алашкерт» (1:1) и калининградской «Балтикой» (1:1).

В июле «Шинник» сыграл командой из зоны «Запад» ПФЛ «Муром» (1:1), после чего обыграл «Нижний Новогород» (бывший «Олимпиец») со счетом 2:0.

Заключительный контрольный матч на сборах со «СКА-Энергией» завершился безголевой ничьей. После этого «Шинник» дважды сыграл с ивановским «Текстильщиком», победив со счетом 1:0 и 4:1.

Стартовый матч нового сезона завершился гостевой победой «Шинника» над финалистом Кубка России — курским «Авангардом» со счетом 2:1.

Ярославцы забили быстрый гол, а после того, как соперник отыгрался в первом тайме, «Шинник» вновь вышел вперед после перерыва. Отметим, что во втором тайме подопечные Александра ПОбегалова еще и не реализовали пенальти.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сибири» — 2,25, победа «Шинника» — 3,35, ничья — 3,10.

То, что сибиряков считают фаворитами, неудивительно — в прошлом сезоне они выиграли оба матча: 1:0 в гостях и 3:0 дома. А в Новосибирске «Шинник» не побеждал еще ни разу.

Упустив в стартовом туре победу на последних минутах, «Сибирь» попытается реабилитироваться дома, в чем ей должна помочь несыгранность «Шинника», заметно перетряхнувшего состав.

Тем не менее, обе команды в межсезонье показали, что готовы биться до конца — скорее всего матч завершится результативной ничьей.

Также интересны варианты «количество голов 2-3» за 1,90, «оба тайма тотал меньше 1,5» за 1,90, и «первый тайм: Сибирь или Шинник» за 1,75. 0