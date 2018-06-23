ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси прощается с мечтами о Кубке мира? Лионель Месси против Луки МодричаМастер-класс от Хорватии: перспективы Аргентины под вопросом VAR заметно помогает арбитрамСистема видеоповторов делает ЧМ-2018 лучше
    Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 11:03
    • «Шарлотт» может выкупить контракт Мозгова
  • 10:36
    • Фагнер заменит Данило в составе сборной Бразилии
  • 10:06
    • Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией
  • 09:58
    • Семин подтвердил возвращение Жемалетдинова
  • 09:20
    • Игроки сборной Аргентины просят сменить тренера перед матчем с Нигерией
  • 08:54
    • Хорваты сыграют против Исландии без нескольких ключевых игроков
    Все новости спорта

    Германию прорвет в матче против Швеции

    Германия — Швеция. Прогноз на тотал в матче чемпионата мира по футболу 23 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Швеции
    Прогноз на Германия — Швеция
    Тимо Вернер
    В субботу, 23 июня, сборная Германии во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет со сборной Швеции. Встреча пройдет в Сочи и начнется в 21.00. Прогноз на матч Германия — Швеция. Прогноз на Германия — Швеция.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Германия

    Сборная Германии сверхуспешно прошла квалификацию на ЧМ-2018, одержав десять побед в десяти матчах и став единственной командой, которая добилась такого результата.

    Затем Германия выжала неубедительную серию из товарищеских матчей, выиграв лишь в одном из шести поединков, да и то со скрипом — у Саудовской Аравии (2:1).

    Чемпионат мира и вовсе начался для Германии с провала. Никто не мог предположить, что немцы в стартовом матче проиграют Мексике, однако это случилось. Гол Ирвинга Лосано на 35-й минуте встречи в итоге принес мексиканцам победу. Германия же распечатать ворота Гильермо Очоа так и не смогла.

    Швеция

    Для сборной Швеции отбор на российский ЧМ прошел гораздо сложнее. Первое место в отборочной группе А заняла Франция, а шведы отправились в плей-офф, где сенсационно не пустили на ЧМ Джанлуиджи Буффона и компанию (1:0, 0:0).

    В рамках подготовки к ЧМ Швеция провела шесть матчей и выиграла лишь раз — у Дании. В 2018 году шведам не удавалось победить вплоть до старта Мундиаля.

    В первой игре в России подопечные Янне Андерссона минимально одолели сборную Южной Кореи. Шведам помог видеоповтор, после которого был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андреас Гранквист.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Прогноз

    В новейшей истории сборной Германии немцы выиграли у шведов в четырех матчах из шести, при этом лишь раз не сумели забить, а в четырех случаях отправили в ворота соперника три гола или больше.

    Германия однозначно сделает выводы после поражения от Мексики, да и играть немцам нужно только на победу. После ряда неиспользованных моментов в матче против Мексики Германию должно прорвать во втором туре. Хорошая оборона Швеции вряд ли позволит команде Йоахима Лева устроить разгром, но два гола немцы уж точно должны сообразить.

    Рекомендуем рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше 1,5 мяча для Германии за 1,61.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4,21
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 15:00
    •  1,82
  • Бразилия – Коста-Рика
  • Сегодня в 15:00
    •  1,73
  • Бразилия – Коста-Рика
  • Сегодня в 15:00
    •  1,71
  • Нигерия — Исландия
  • Сегодня в 18:00
    •  1,88
  • Нигерия – Исландия
  • Сегодня в 18:00
    •  1,99
  • Сербия – Швейцария
  • Сегодня в 21:00
    •  1,67
  • Сербия – Швейцария
  • Сегодня в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Самые популярные бюджетные кроссоверы в РоссииПустяковые нарушения ПДД, за которые могут лишить водительских прав
    Самое популярное
    Александр Головин
  • Трансферный дайджест. 12-18 июня
    • 12:47 18/06/2018     Диего Коста
  • С Испанией можно играть. Доказано Ираном
    • Вчера в 10:02     Сборной Германии впору схватиться за голову
  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике
    • 22:04 17/06/2018
    Футбол. Прогноз на Германия — Швеция. В субботу, 23 июня, сборная Германии во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет со сборной Швеции. Встреча пройдет в Сочи и начнется в 21.00. Прогноз на матч Германия — Швеция.
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Крах Аргентины, прощание с Перу и Франция в плей-оффО главных событиях восьмого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:260
  • 08:42
    • Эйтон был выбран под первым номером на драфте НБА — 2018, Дончич — третий
  • 08:31
    • Полузащитник «Андерлехта» перешел в «Ахмат»     Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Фотогалерея ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3Сборная Аргентины провалила матч группового этапа чемпионата мира против сборной Хорватии, пропустив от соперников 3 безответных мяча Вчера в 22:56
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия отыграется на Коста-Рике
  • 4,21
    •
  • 10:54
    • Болельщика сборной Аргентины наказали за оскорбление россиянки
  • 10:50
    • Маскерано: Мы опустошены
  • 10:36
    • Защитник «Ромы» может перейти в «Челси»
    Мбаппе сделал свое дело Футбол Франция вышла в плей-офф, но видеть ее игру нет сил и желанияПобеда сборной Франции над командой Перу — в нашем обзре прессы Вчера в 22:360
  • 08:23
    • Агент: ЦСКА некуда спешить с трансфером Головина, цену нужно поднимать
  • 23:35
    • СМИ: «Спартак» и «Зенит» интересуются защитником «Фенербахче»
  • 23:28
    • Дешам: Успешный старт сборной России не означает, что она далеко пройдет
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие