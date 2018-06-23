Германия — Швеция. Прогноз на тотал в матче чемпионата мира по футболу 23 июня

В субботу, 23 июня, сборная Германии во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет со сборной Швеции. Встреча пройдет в Сочи и начнется в 21.00. Прогноз на матч Германия — Швеция. Прогноз на Германия — Швеция.

Германия

Сборная Германии сверхуспешно прошла квалификацию на ЧМ-2018, одержав десять побед в десяти матчах и став единственной командой, которая добилась такого результата.

Затем Германия выжала неубедительную серию из товарищеских матчей, выиграв лишь в одном из шести поединков, да и то со скрипом — у Саудовской Аравии (2:1).

Чемпионат мира и вовсе начался для Германии с провала. Никто не мог предположить, что немцы в стартовом матче проиграют Мексике, однако это случилось. Гол Ирвинга Лосано на 35-й минуте встречи в итоге принес мексиканцам победу. Германия же распечатать ворота Гильермо Очоа так и не смогла.

Швеция

Для сборной Швеции отбор на российский ЧМ прошел гораздо сложнее. Первое место в отборочной группе А заняла Франция, а шведы отправились в плей-офф, где сенсационно не пустили на ЧМ Джанлуиджи Буффона и компанию (1:0, 0:0).

В рамках подготовки к ЧМ Швеция провела шесть матчей и выиграла лишь раз — у Дании. В 2018 году шведам не удавалось победить вплоть до старта Мундиаля.

В первой игре в России подопечные Янне Андерссона минимально одолели сборную Южной Кореи. Шведам помог видеоповтор, после которого был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андреас Гранквист.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Прогноз

В новейшей истории сборной Германии немцы выиграли у шведов в четырех матчах из шести, при этом лишь раз не сумели забить, а в четырех случаях отправили в ворота соперника три гола или больше.

Германия однозначно сделает выводы после поражения от Мексики, да и играть немцам нужно только на победу. После ряда неиспользованных моментов в матче против Мексики Германию должно прорвать во втором туре. Хорошая оборона Швеции вряд ли позволит команде Йоахима Лева устроить разгром, но два гола немцы уж точно должны сообразить.

Рекомендуем рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше 1,5 мяча для Германии за 1,61.