Сможет ли Манчини порадовать тифози в первом домашнем матче?

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В понедельник, 4 июня, сборная Италии в Турине примет Голландию в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Голландия.

Италия

Итальянцы не попали на чемпионат мира, проиграв в стыковых матчах сборной Швеции. В первой игре они уступили на выезде со счетом 0:1, а на своем поле не смогли распечатать ворота соперника — 0:0.

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Провал сборной Италии в отборе стал причиной увольнения Джампьеро Вентуры с поста главного тренера. В мае «Скуадру Адзурру» возглавил Роберто Манчини.

Под руководством нового наставника итальянцы успели провести 2-а контрольных поединка. 28 мая они на нейтральном поле переиграли сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1.

А в первый день лета апеннинцы отправились в гости к французам. В Ницце сборная Италии проиграла хозяевам арены — 1:3.

Голландия

Сборная Голландии тоже не попала на ЧМ-2018. В своей отборочной группе голландцы заняли 3-е место, пропустив вперед сборную Франции и Швеции.

В 10-ти поединках «оранжевые» записали на свой счет 6-ть побед, 1-у ничью и 3-и поражения, при разнице мячей — 21:12.

После неудачного выступления в отборочных матчах с поста главного тренера сборной Голландии был уволен Дик Адвокат. Ему на смену пришел Рональд Куман.

Под его началом «апельсины» провели 3-и встречи. В первой игре они на своем поле проиграли сборной Англии со счетом 0:1.

Затем нанесли поражение чемпионам Европы-2016 Португалии (3:0) на нейтральном поле. И в последний день весны сыграли вничью со Словакией (1:1) в гостях.

За последние 4-е контрольные поединка между предстоящими соперниками, итальянцы выиграли 2-е встречи и 2-е игры закончились вничью. Последний раз они встречались в марте прошлого года и тогда Италия выиграла со счетом 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Италии – 2,10, победа сборной Голландии – 3,65, ничья – 3,35.

Италия при новом главном тренере, конечно же, постарается победить в первом домашнем матче. Но и Голландия с новым наставником будет стремиться показать свои лучшие качества.

Вероятнее всего, что оппоненты смогут порадовать зрителей забитыми мячами. Ставим — обе забьют:да за 1,96.