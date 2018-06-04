ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кэпиталз» повели в серииНХЛ. Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» вторую победу над «Вегасом»
  • 08:09
    • «Реал» потерял интерес к Почеттино
  • 07:38
    • Австралийцы назвали финальную заявку на ЧМ-2018
  • 07:28
    • Габулов – о вызове в сборную: Может, Хиддинк тоже родом из Осетии?
  • 00:00
    • Сборная Ирландии вырвала победу у США
  • 23:42
    • Бельгия разошлась миром с Португалией
    Все новости спорта

    Сможет ли Манчини порадовать тифози в первом домашнем матче?

    Италия — Голландия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 4 июня

    Прогноз на Италия — Голландия
    Роберто Манчини
    В понедельник, 4 июня, сборная Италии в Турине примет Голландию в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Голландия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Италия

    Итальянцы не попали на чемпионат мира, проиграв в стыковых матчах сборной Швеции. В первой игре они уступили на выезде со счетом 0:1, а на своем поле не смогли распечатать ворота соперника — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Провал сборной Италии в отборе стал причиной увольнения Джампьеро Вентуры с поста главного тренера. В мае «Скуадру Адзурру» возглавил Роберто Манчини.

    Под руководством нового наставника итальянцы успели провести 2-а контрольных поединка. 28 мая они на нейтральном поле переиграли сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1.

    А в первый день лета апеннинцы отправились в гости к французам. В Ницце сборная Италии проиграла хозяевам арены — 1:3.

    Голландия

    Сборная Голландии тоже не попала на ЧМ-2018. В своей отборочной группе голландцы заняли 3-е место, пропустив вперед сборную Франции и Швеции.

    В 10-ти поединках «оранжевые» записали на свой счет 6-ть побед, 1-у ничью и 3-и поражения, при разнице мячей — 21:12.

    После неудачного выступления в отборочных матчах с поста главного тренера сборной Голландии был уволен Дик Адвокат. Ему на смену пришел Рональд Куман.

    Под его началом «апельсины» провели 3-и встречи. В первой игре они на своем поле проиграли сборной Англии со счетом 0:1.

    Затем нанесли поражение чемпионам Европы-2016 Португалии (3:0) на нейтральном поле. И в последний день весны сыграли вничью со Словакией (1:1) в гостях.

    За последние 4-е контрольные поединка между предстоящими соперниками, итальянцы выиграли 2-е встречи и 2-е игры закончились вничью. Последний раз они встречались в марте прошлого года и тогда Италия выиграла со счетом 2:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Италии – 2,10, победа сборной Голландии – 3,65, ничья – 3,35.

    Италия при новом главном тренере, конечно же, постарается победить в первом домашнем матче. Но и Голландия с новым наставником будет стремиться показать свои лучшие качества.

    Вероятнее всего, что оппоненты смогут порадовать зрителей забитыми мячами. Ставим — обе забьют:да за 1,96.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,77
  • Анетт Контавейт — Слоан Стивенс
  • Сегодня в 15:00
    •  1,77
  • Дарья Касаткина — Каролин Возняцки
  • Сегодня в 16:30
    •  3,20
  • Бразилия — Хорватия
  • Сегодня в 17:00
    •  2,87
  • Саудовская Аравия — Перу
  • Сегодня в 21:00
    •  1,55
  • Испания — Швейцария
  • Сегодня в 22:00
    •  1,94
  • Голден Стэйт — Кливленд
  • Завтра в 03:00
    •  1,67
  • Сербия — Чили
  • Завтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Голландии
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие флагманские седаны и их особенностиСамые популярные бюджетные кроссоверы в России
    Самое популярное
    Россия — Австрия
  • Главная проблема сборной России — ее тренер
    • 02:08 31/05/2018     Сергей Семак
  • Очередная смена вектора. Трансферы Семака в «Зените»
    • 14:08 30/05/2018     Зинедин Зидан
  • Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис
    • 19:53 31/05/2018
    Футбол. Прогноз на Италия — Голландия. В понедельник, 4 июня, сборная Италии в Турине примет Голландию в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Россия — Турция и другие матчи, которые не стоит пропускатьОбзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели 02:010
  • 22:49
    • Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией
  • 09:49
    • Уильямс назвала Шарапову фаворитом их встречи на «Ролан Гаррос»
  • 09:36
    • Бартомеу не планирует продавать Дембеле
    Гризманн вел за собой партнеров в атаке сборной Франции Футбол Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогойРеакция прессы на матч Франция — Италия Вчера в 17:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова пройдет Плишкову
  • 4 ,00
    •
  • 09:16
    • Кононов был бы рад видеть Дзюбу в «Арсенале»
  • 09:05
    • Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона
  • 09:01
    • Нэш и «Бостон» продолжат переговоры
    Мария Шарапова Теннис «Ролан Гаррос». Надаль, Халеп, Шарапова и Хачанов вышли в 1/8 финалаОбзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:330
  • 08:51
    • Рыжиков хорошо представляет себя в «Спартаке»
  • 08:43
    • Компани рискует пропустить чемпионат мира
  • 08:35
    • Непомнящий вел переговоры с «Балтикой» не более полутора часов
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие