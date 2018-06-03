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    Подтвердят ли испанцы статус фаворита?

    Испания — Швейцария. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 3 июня

    Прогноз на Испания — Швейцария
    Хосе Рейна, Жерар Пике и Давид де Хеа
    В воскресенье, 3 июня, сборная Испании в Вильярреале примет национальную команду Швейцарии в товарищеском матче. Встреча начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Испания — Швейцария.
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    Испания

    «Красная фурия» в своей отборочной группе заняла 1-е место, опередив итальянскую команду на 5-ть очков. В 10-ти поединках квалификации испанцы добыли 9-ть побед и 1-н матч свели вничью.

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    Своих главных конкурентов в подгруппе Италию подопечные Хулена Лопетеги на своем поле разгромили со счетом 3:0, а из гостей привезли ничью — 1:1.

    И теперь в финальной части ЧМ испанцы за выход в плей-офф поспорят с национальными командами Португалии, Ирана и Марокко.

    После завершения квалификации сборная Испании провела 4-е контрольных матча. На своем поле разгромила Коста-Рику (5:0) и Аргентину (6:1). На выезде испанцы 2-а поединка свели вничью с Россией (3:3) и Германией (1:1).

    Швейцария

    Футболисты Владимира Петковича до последнего тура квалификации лидировали в своей группе и претендовали на прямую путевку в финальную часть ЧМ.

    Но уступив на выезде Португалии со счетом 0:2 они опустились на 2-е место и отправились в стыковые матчи.

    В играх плей-офф Швейцарии противостояла сборная Северной Ирландии. Первый матч «нати» выиграли в гостях со счетом 1:0, а в ответной встрече разошлись миром — 0:0 и добыли путевку на ЧМ.

    В финальной стадии турнира швейцарцы попали в одну группу со сборными Бразилии, Сербии и Коста-Рики.

    Швейцария в марте успела провести 2-а товарищеских поединка. В первом матче в гостях переиграла сборную Греции (1:0), а в следующей игре разбила на своем поле другого участника ЧМ Панаму со счетом 6:0.

    Последняя встреча испанцев и швейцарцев датирована июнем 2010 года. Тогда в рамках групповой стадии ЧМ-2010 в ЮАР Швейцария нанесла поражение Испании со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Испании, оценивая победу хозяев коэффициентом 1,33.

    За успех Швейцарии предлагают — 10,50, а ничья — 5,10.

    На своем поле испанцы играют очень мощно, чему свидетельствуют последние матчи команды. Вероятнее всего, что Испания обыграет Швейцарию на свое поле. Предлагаем поставить на них с форой (-1) за 1,55. И так как, зачастую поединке с участием испанцев изобилуют забитыми мячами — ставим на ТБ 2,5 за 1,98.

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    Футбол. Прогноз на Испания — Швейцария. В воскресенье, 3 июня, сборная Испании в Вильярреале примет национальную команду Швейцарии в товарищеском матче. Встреча начнется в 22:00 по мск.
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