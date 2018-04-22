«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в случае потери очков в предстоящем поединке официально оформит прощание с Премьер-лигой. У «армейцев» всего 13-ть баллов и они на 11-ть пунктов отстают от 14-го места.

Дальневосточники имеют 14-матчевую серию без побед. Последний раз они праздновали викторию в конце сентября прошлого года.

После зимнего перерыва хабаровский клуб провел 6-ть поединков в РФПЛ. В этих встречах «СКА-Хабаровск» смог только в одной игре разжиться очками. В рамках 24-го тура «армейцы» увезли один балл из Грозного, сыграв с «Ахматом» — 0:0.

Примечательно, что в 2018 году дальневосточники еще не забивали. Безголевая серия насчитывает уже 7-м матчей с учетом всех турниров.

На родной арене в этом сезоне «СКА-Хабаровск» одержал 2-е победы, 4-е раза сыграл вничью и 7-мь матчей проиграл, разница мячей — 13:22. Последние 6-ть домашних игр закончились поражением, в 3-х крайних не смогли распечатать ворота соперников.

«Динамо»

Футболисты Дмитрия Хохлова начали 2018 год 2-мя ничьими подряд. Стартовый поединок, который прошел в Уфе, закончился ничьей с одноименной командой (1:1). В следующей игре поделили очки с «Краснодаром» — 0:0.

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Затем «бело-голубые» выдали серию из 2-х побед кряду, с одинаковым счетом 2:1 переиграли «Арсенал» Тула и ЦСКА. Последние 2-е игры «Динамо» проиграло — «Локомотиву» (0:4) и «Зениту» (1:2).

За 4-е тура до конца российского первенства «динамики» расположились на 11-й строке в турнирной таблице РФПЛ. В 26-ти поединках столичная команда заработала 30-ть очков. «Динамо» только на 2-а пункта опережает 14-й «Амкар», который находится в зоне переходных матчей.

В гостях в этом сезоне «Динамо» одержало всего 2-е победы, 3-и раза сыграло вничью и 7-м встреч проиграло, разница мячей — 10:18.

1,65победа «Динамо»

Оппоненты провели только 3-и встречи между собой и во всех этих поединках «Динамо» одержало верх. В сезоне 2016/17 в рамках ФНЛ (3:2 — оба матча) и в первом круге этого — 2:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1,65, победа «СКА-Хабаровск» — 6,60, ничья – 3,80.

Победа в Хабаровске позволит «Динамо» практически обеспечить себе сохранение прописки в РФПЛ на следующий сезон. «СКА-Хабаровск» уже смерился с расставанием с РФПЛ, поэтому не будет закрываться у своих ворот.

Скорее всего, «бело-голубые» должны одержать победу в предстоящей игре.

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