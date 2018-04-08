«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 8 апреля

«Арсенал»

После трех подряд поражений команда Арсена Венгера начинает исправляться. В предыдущих двух турах «Арсенал» одержал две крупные победы над «Уотфордом» и «Сток Сити» (по 3:0).

Если учитывать еще и матчи Лиги Европы, на которую Венгер наверняка сделает ставку, то у «канониров» будет уже четыре крупных победы подряд: добавились ответный поединок против «Милана» (3:1) и разгром ЦСКА (4:1).

Календарь и таблица АПЛ

Причем результат приходил постепенно: от игры к игре. Активизировались связи между игроками и тренерские наработки. Ведь, если в матчах против «Милана» и «Уотфорда» «Арсенал» ощущал недюжинное сопротивление с боку гостей (практически равное количество ударов), то в играх со «Стоком» и ЦСКА преимущество было целиком и полностью за «канонирами».

«Саутгемптон»

То, что «Саутгемптон» не сыграл свой матч 32-го тура даже хорошо – само попадание в зону вылета должно активизировать подопечных Марка Хьюза. А взбодриться определенно нужно, ведь «святые» уже пять матчей без побед.

У команд нижней части турнирной таблицы сложно обнаружить зависимость результатов от места проведения матча – отрицательных результатов обычно слишком много и позитивной стабильности никакой нет. Но у «Саутгемптона» она есть.

На родном стадионе «святые» играют более надежно в обороне – 21 пропущенный гол за 16 матчей. Причем большинство домашних игр «Саутгемптон» сыграл на ТМ 2,5 – 11 штук. На выезде подопечные Хьюза играют более расхлябанно – 26 пропущенных в 15 играх и восемь матчей на ТБ 2,5.

Прогноз

1,65«ТБ 2,5»

Наша ставка – «ТБ 2,5» за 1,65. Мы рассмотрели показатели по тоталам у команды Марка Хьюза. Посмотрим на статистику подопечных Венгера. Там все ясно: 12 из 16 поединков на «Эмирейтс» были «верховыми». При этом в среднем в матчах на родном стадионе «Арсенала» забивается 3,7 гола.

Да и просто показатель результативности «канониров» очень отличается в зависимости от поля. Дома – 42 забитых гола, на выезде – 16. Вот и вся математика.



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