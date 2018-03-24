Израиль – Румыния. Прогноз и ставки на товарищеский матч 24 марта

Израиль

Команда еще Элиши Леви не смогла пробиться на Чемпионат мира в России. За десять матчей израильтяне набрали 12 очков и заняли четвертое место.

3,30«Ничья»

Товарищеские встречи сборная Израиля проводит нечасто. Последний товарняк был еще в июне прошлого года, хотя свои выступления в группе отбора на ЧМ-2018 «бело-голубые» закончили еще в начале октября. Это оставляет некий ореол неизученности вокруг команды уже Алана Кантора.

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Стоит отметить, что с момента последнего товарищеского поединка самым крупным поражением израильтян был «влет» Албании при парадоксально-тотальном преимуществе 0:3. Итальянцам и испанцам сборная Израиля проиграла всего в один мяч.

Румыния

Румыны более благосклонно относятся к товарищеским встречам. После неудачного выступления в своей отборочной группе Е, где Румыния тоже заняла четвертое место, они сыграли два товарняка: выиграли у сборной Турции 2:0 и проиграли дома Нидерландам 0:3.

В первом матче подопечные Космина Контра полностью переиграли соперника: 14-5 по ударам, 6-1 по попаданиям в створ. Также «цыплята» больше использовали стандарты: 6-2 по угловым. Характерная черта сборной Румынии – частые нарушения. С турками их было 19 – далеко не предел для «трехцветных».

С голландцами подвела эффективность. Моменты у «цыплят» были (10 ударов), а вот голов – нет. В то время как из 13-ти попыток «оранжевые» восемь направили непосредственно в рамку Пантилимона. Это и вылилось в разгром.

Прогноз

3,60«Х + ТМ 2,5»

Команды примерно одного уровня. Набранные очки в отборочных группах это подтверждают. Мы ведем к тому, что весь расклад указывает на большое количество борьбы и вязкую игру. При таком ходе поединка часто случаются ничьи.

Потому вполне можно рискнуть и поставить на ничейный исход за 3,30. Для большей остроты ощущений предлагаем ставку «Х + ТМ 2,5» за 3,60.

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