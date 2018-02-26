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    «Шмели» не заметят «фуггеров»

    «Боруссия Д» — «Аугсбург». Прогноз и ставки на матч 24-го тура немецкой Бундеслиги 26 февраля

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    Марко Ройс
    Марко Ройс
    Getty Images
    Завершение 24-го тура Бундеслиги пройдет на «Сигнал Идуна Парк», где «Боруссия Д» примет «Аугсбург» 26 февраля. Мануэль Грефе выведет команды на поле в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия Д» — «Аугсбург».

    «Боруссия Д»

    Сколько было разговоров по поводу назначения на пост главного тренера Петера Штегера! Сколько было порицаний руководства «шмелей»! А теперь нельзя представить более счастливого немца, чем болельщик «Боруссии Дортмунд».

    Потому что восемь матчей без побед при Боше продолжились восемью матчами без поражений при новом наставнике. Еще две причины радости фанатов «шмелей»: удачный обмен Обамеянга на Батшуайи (3 матча, 3 гола) и выздоровление Марко Ройса.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче чемпионата против «Боруссии М» именно Марко принес своему клубу победу (1:0). А ведь проигрыш был очень близко. Менхенгладбахцы свирепствовали в атаке: 28 ударов, 22 из которых пришлись на второй тайм. Бюрки надо дать медаль и грамоту – парень совершил 11 сейвов, что стало лучшим показателем всего чемпионата с 2010-го года.

    «Аугсбург»

    «Фуггеры» пока держатся на втором месте в таблице, но сразу три конкурента надышали шишку на затылке клуба. Перед стартом 24-го тура у «Боруссии М» и «Хоффенхайма» тоже по 31 очку, а у «Герты» — 30. Повезло, что конкуренты тоже играют матчи против лидеров. Только «Хоффе» может вырваться вперед – ему гонять мячик с «Фрайбургом».

    Ближайшие события

    Однако «фуггеры» смогут отыграть три очка у «Хоффенхайма» в следующем туре, если в этом не повезет. А может, потому как два последних матча «Аугсбург» проиграл «всухую». Поражение 2:0 «Лейпцигу» понять можно.

    Тем более, что во второй половине подопечные Мануэля Баума хоть сопротивлялись: 10 ударов, 5 угловых. А вот «влет» «Штутгарту» на своем поле (0:1) оставляет вопросы. «Швабы» полностью «перестреляли» хозяев: 16-8 по ударам. Сам «Аугсбург», как и в матче с «быками», только дважды попал по воротам соперника.

    Прогноз

    Проблема «фуггеров» кроется в недостатке «рабочей силы». Защитник Гауэлеу травмировал колено и будет лечиться до средины марта. Нападающий Финнбогасон еще ранее повредил икру и будет восстанавливаться до того же срока. Опаре и Байер тоже не помогут своей команде.

    1,92«1Х и ТБ 2,5»

    У «Боруссии Д» тоже есть проблемы: совсем скоро вернется Ярмоленко, но пока он «шмелям» не помощник, Кагава травмировал лодыжку, хавчики Санчо и Геррейру также травмированы.

    Однако глубины состава дортмундцев должно хватить для победы в этом матче. Кэф на нее всего 1,49, потому добавим к этому исходу пару «плюшек». За последние три домашних матча с учетом еврокубка «Боруссия Д» забила семь голов.

    В среднем на «Сигнал Идуна Парк» дортмундцы бьют 14,9 раз за матч. И пусть точность составляет всего 36%, реализация на высоком уровне – 16,5% попаданий превращаются в голы. Ждем, что такую обескровленную защиту «шмели» должны просто не заметить. Наша ставка – «1Х и ТБ 2,5» за 1,92.

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