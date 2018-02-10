«Малага» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу 10 февраля

«Малага»

Дела подопечных Хосе Гонсалеса идут ужасно — с 13 очками команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице и не побеждала с начала декабря.

В начале января в рамках Примеры «Малага» дома уступила «Эспаньолу» (0:1), а затем на выезде проиграла «Хетафе» (0:1).

Затем последовали две ничьих подряд — в гостях с «Эйбаром» (1:1) и дома с «Жироной» (0:0).

А в последнем матче «анчоусы» вновь проиграли, уступив на последних секундах гостевого матча «Лас-Пальмасу» — 0:1.

2,70«Атлетико» победит и ТМ 2,5 Разница мячей «Малаги» после 22 туров: 14-35. Меньше «анчоусов» в примере не забивает никто. Лучшие бомбардиры команды с 3 голами каждый — уругвайцы Чори Кастро и Диего Ролан.

Из-за травм матч могут пропустить защитники Мигель Торрес, Хуан Карлос, нападающий Исаак Саксесс, Адальберто Пеньяранда и Диего Ролан.

«Атлетико»

Мадридский клуб с 49 очками расположился на второй строчке таблицы, отставая от «Барселоны» на 9 очков.

В январе «матрасники» выдали четырехматчевую победную серию, начав ее с выездного разгрома «Льейды Эспортиу» (4:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Затем «Атлетико» в рамках Примеры победил «Хетафе» (2:0). Ответный матч с «Льейдой» был выиграл со счетом 3:0, а потом матрасники на выезде победили «Эйбар» (1:0) в матче чемпионата Испании.

В первом четвертьфинальном матче Кубка мадридцы проиграли на своем поле «Севилье» (1:2), после чего в рамках Примеры обыграли на своем поле сначала «Лас-Пальмас» (3:0), а потому «Валенсию» (1:0).

Разница мячей 33-9, у «Атлетико» самая надежная оборона в Лиге.

Лучший бомбардир «Атлетико» Антуан Гризманн, забивший 7 мячей в Примере и сделавший 5 передач. На счету Анхеля Корреа 6 голов и 3 ассиста. Кевин Гамейро отличился голами 4 раза и отдал 3 голевых передачи.

Из-за травмы не сыграет защитник Филипе Луис.

1,67«Малага» не забьет Мадридцы выиграли последние 4 матча с «Малагой». В первом круге они победили дома со счетом 1:0, в прошлом сезоне в Мадриде они одержали победу со счетом 4:2, на выезде сыграв 2:0.

А сезоном ранее «Атлетико» дома сыграл со счетом 1:0, но уже после того, как в первом круге проиграл в Малаге со счетом 0:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,57.

За успех «Малаги» предлагают 7,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

2,10Забьет только «Атлетико» «Малага» очень мало забивает, а против лучшей обороны в Примере ей надеяться не на что. С атакой у «Атлетико» похоже, тем более что и пропускают «анчоусы» не слишком много, но даже одного мяча хватит для победы мадридцев, а на это они вполне способны.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,44 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,44, а также европейский гандикап «победа "Малаги" +2 гола» — за 1,36.

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