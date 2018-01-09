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    Реверанс Жардима для «Ниццы»

    «Ницца» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Франции 9 января

    Кубок Франции Футбол Франции Ницца Монако
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    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
    Goal.com
    В четвертьфинале французского Кубка лиги 9 января на «Альянц Ривьере» местная «Ницца» примет «Монако». Матч начнется в 23:00 по Москве.

    «Ницца»

    Странно звучит, но путь «Ниццы» к четвертьфиналу можно назвать сложным. Команда Фавра сыграла всего один матч в этом турнире. Играла почти основой, но вытащила победу на жилах. Точнее, по пенальти. В основное время предыдущей стадии не получилось сломить сопротивление «Лилля».

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    Табло после окончания основного времени показывало «колышки» — 1:1. У «орлят» было определенное преимущество: 5-11 по ударам, 60% владения и 2-7 по ударам в створ. Но чудеса творил вратарь соперника – 6 сейвов.

    До этого в чемпионате «Ницца» оправдывала свое прозвище – летала, аки гимнаст. Сначала была на дне турнирки, потом за 7 туров «реально поднялась». Причем без малинового пиджака. Просто календарь благоволил: из серьезных соперников был только «Нант», победу над которым «Ницца» добыла чудом. Это «чудо» зовут Марио Балотелли.

    «Монако»

    В чемпионате «Монако» идет нос в нос с «Лионом». У обеих команд по 41-му зачетному пункту. То, что команда Жардима осталась без еврокубковой кампании, может сыграть ей на руку. Главному сопернику – «ПСЖ» – еще играть в Лиге чемпионов с «Реалом», а «Лиону» – с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

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    В отличие от сегодняшнего соперника, в Кубке «монегаски» играли почти дублем, из основы были только Глик и Фабиньо. Вот такая ротация и поможет побороться за трофеи в этом сезоне. А бороться «Монако» будет. Позор (последнее место в группе ЛЧ) можно смыть не только кровью, но и триумфами.

    В последнем матче Кубка лиги против «Кана» была традиционная кубковая схема 4-2-3-1. Особой остроты в матче не было. Команды били по аутам: 33-46. По воротам «монегаски» попали всего 4 раза из 12 попыток. Остальные – мимо.

    Прогноз

    1,90«ТБ 2,5»

    Учитывая то, что «Ницца» в 5-ом туре Лиги 1 жестко опустила «Монако» (4:0), считаем, что амбициозная молодежь «монегасков» выйдет мстить. Потому предлагаем первым делом поставить на победу «Монако» по фолам. Но – проблема с кэфами, как обычно за два дня до матча.

    Из наявных ставок предлагаем остановить свой выбор на «ТБ 2,5» за 1,9. Хозяева выйдут почти основой, Жардим сделает «реверанс» в сторону соперника и тоже выставит более приближенный к основе состав. Следовательно, разноса не будет, но вполне можем ожидать хотя бы 2-3 гола.

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