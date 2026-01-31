В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее пройдет поединок в тяжелом весе между Тайем Туивасой и Талиссоном Тейшейрой. Начало — 06:00 (мск).

Тай Туиваса

Турнирное положение: Тай Туиваса популярный австралийский боец и 12-й номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC. Несмотря на длительную серию поражений, он остается одним из самых опасных ударников категории.

Последние бои: Тай переживает катастрофический спад и подходит к этому бою на серии из пяти поражений подряд. В августе 2024 года он уступил решением Жаирзиньо Розенстрайку, а до этого проигрывал досрочно Марчину Тыбуре, Александру Волкову, Сергею Павловичу и Сирилу Гану. Его последняя победа датируется февралем 2022 года.

Состояние бойца: Тай яркий и бескомпромиссный нокаутер с невероятной мощью в руках. Его стиль построен на постоянном прессинге и разменах вблизи. Однако его слабости давно изучены: примитивная защита, почти полное отсутствие борьбы и слабое кардио. Год паузы мог пойти Туивасе на пользу, но в 32 года кардинально изменить свой стиль он вряд ли способен.

Талиссон Тейшейра

Турнирное положение: Талиссон Тейшейра — восходящий бразильский проспект и 15-й номер рейтинга тяжелого веса UFC. Молодой боец получил контракт через шоу Dana White's Contender Series и быстро заявил о себе.

Последние бои: Дорога молодого Тейшейры в UFC началась ярко, но не без проблем. В июле 2025 года он потерпел первое в карьере поражение, уступив нокаутом ветерану Деррику Льюису. До этого он сам также быстро одолел Джастина Тафу. Его дебют на Contender Series в сентябре 2024 года также завершился быстрым нокаутом. Все 10 его побед в ММА досрочные.

Состояние бойца: Таллисон впечатляет своими габаритами (рост 201 см) и серьезной ударной мощью. Он грамотно использует свои антропометрические преимущества, работая джебом и киками с дальней дистанции.

Но поражение от Льюиса вскрыло проблемы с защитой и концентрацией в начале боя.

Статистика для ставок

Тай Туиваса проиграл 5 последних боев

Талиссон Тейшейра одержал 10 досрочных побед в 11-ти боях в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Талиссона Тейшейру. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. На победу Тая Туивасы можно сделать ставку за 3.15.

Прогноз: Тейшейра, обладая значительным преимуществом в росте и размахе, будет стараться держать дальнюю дистанцию, не подпуская австралийца вплотную. После поражения от Льюиса бразилец, вероятно, станет драться более осторожно, и одолеет Тая судейским решением.

1.90 Победа Талиссона Тейшейры по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Туиваса — Тейшейра принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Талиссона Тейшейры по очкам за 1.90.