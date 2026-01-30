В рамках турнира по профессиональному боксу 31 января в Ньюкасле состоится поединок Бахрама Муртазалиева и Джоша Келли за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF. Начало — 23:00 (мск).

Бахрам Муртазалиев

Турнирное положение: Бахрам Муртазалиев действующий и непобежденный чемпион мира по версии IBF. Российский боксер завоевал вакантный пояс весной 2024 года, а затем провел одну из самых ярких защит в дивизионе.

Последние бои: Бахрам идет на серии из 23-х побед подряд, большинство из которых досрочные. В своей первой защите титула осенью 2024 года он разгромил бывшего чемпиона Тима Цзю, отправив того в несколько нокдаунов и вынудив команду австралийца остановить бой в третьем раунде. До этого Муртазалиев нокаутировал Джека Кулкая, завоевав чемпионский пояс.

Состояние бойца: Бахрам ярко выраженный панчер с выдающейся физической мощью и точными, акцентированными ударами. Его «коронкой» является правый кросс, который он мастерски наносит как навстречу, так и в атаке. Муртазалиев отлично прессингует, забирает пространство и методично разбивает соперников. Единственный вопрос — длительный простой более года, который может сказаться.

Джош Келли

Турнирное положение: Джош Келли обязательный претендент на титул IBF и бывший чемпион Англии. Британец получил свой шанс после череды отказов от других боксеров и будет драться на домашней арене.

Последние бои: За последние 5 поединков у Келли 4 победы и одна ничья. Свой статус обязательного претендента он заработал, выиграв в предыдущем бою нокаутом в первом раунде у Флавиуса Биея. Единственное поражение в карьере он потерпел досрочно от Давида Аванесяна.

Состояние бойца: Джош техничный боксер с хорошей любительской школой и отличным чувством дистанции. Однако против агрессивного давления он часто испытывает проблемы, теряется и не умеет эффективно клинчевать.

Его выносливость в поздних раундах также оставляет вопросы.

Статистика для ставок

Муртазалиев одержал 23 победы подряд

За последние 5 поединков у Келли 4 победы и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Бахрама Муртазалиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29, тогда как на успех Джоша Келли предлагают сделать ставку за 3.80.

Прогноз: Любительская тактика беготни и джебов по воздуху вряд ли сработает против чемпиона такого уровня. Муртазалиев будет методично прессинговать, резать углы и навязывать размены. Рано или поздно его правый кросс найдет цель и принесет ему очередную победу.

Ставка: Победа Бахрама Муртазалиева досрочно за 1.82.