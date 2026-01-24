В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок Шона О’Мэлли и Сонга Ядонга в легчайшем весе. Начало — 08:00 (мск).

Шон О’Мэлли

Турнирное положение: Шон О’Мэлли бывший чемпион UFC в легчайшем весе и одна из самых медийных звезд лиги. После двух поражений от Мераба Двалишвили он опустился на третью строчку рейтинга и теперь нуждается в победе, чтобы вернуться в титульную гонку.

Последние бои: Шон переживает непростой период. В июне 2025 года он во второй раз проиграл Мерабу Двалишвили, на этот раз сабмишном в третьем раунде. До этого, в сентембре 2024 года, он уступил тому же Двалишвили единогласным решением, лишившись пояса. Последняя победа датируется мартом 2024 года, когда О’Мэлли взял реванш у Марлона Веры по очкам. Всего за 5 предыдущих поединков у него 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: О’Мэлли виртуозный и креативный ударник с феноменальным чувством дистанции. Его слабость — борьба и граунд-энд-паунд, что в полной мере использовал против него Двалишвили. После двух болезненных поражений возникает вопрос о его психологической устойчивости.

Сонг Ядонг

Турнирное положение: Сонг Ядонг один из самых опасных ударников легчайшего дивизиона и пятый номер рейтинга UFC. Китаец стабильно выступает на высоком уровне и является крепким испытанием для любого бойца в топе.

Последние бои: В феврале 2025 года Ядонг одержал победу техническим решением над ветераном Генри Сехудо. До этого проиграл конкурентный бой по очкам Петру Яну, а ранее был на серии из трех выигрышей подряд, включая победы над Рики Симоном и Крисом Гутьерресом.

Состояние бойца: Ядонг мощный, агрессивный и физически сильный боец с отличной работой в клинче. Он постоянно прессингует, нагружает корпус оппонента и способен одним ударом изменить ход боя.

Однако его ударная техника менее разнообразна, чем у О’Мэлли, а защита и работа ног иногда оставляют желать лучшего, из-за чего он много пропускает.

Статистика для ставок

Шон О’Мэлли Сонг Ядонг в 4 из пяти последних поединков дошел до судейского вердикта

За 5 предыдущих поединков у О’Мэлли 3 победы и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Шона О’Мэлли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На победу Сонга Ядонга можно сделать ставку за 2.90.

Прогноз: О’Мэлли нужно доказать, что поражения от Двалишвили не сломили его. За счет более разнообразного стиля в стойке Шон сможет контролировать большую часть боя, набирая очки. Бой, скорее всего, дойдет до судейского решения с небольшим, но убедительным преимуществом экс-чемпиона.

Ставка: Победа Шона О’Мэлли по очкам за 2.06.