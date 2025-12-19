В рамках турнира по профессиональному боксу вечера в Майами 20 декабря пройдет поединок Андерсона Сильвы и Тайрона Вудли в полутяжелом весе. Начало — 06:00 (мск).

Андерсон Сильва

Турнирное положение: Сильва считается легендой ММА и бывшим чемпионом UFC в среднем весе. После завершения карьеры в смешанных единоборствах бразилец успешно перешел в бокс и провел несколько профессиональных поединков.

Последние бои: Сильва провел 5 профессиональных боксерских поединков, в которых одержал 3 победы, потерпел 2 поражения и имеет 2 ничьи в выставочных боях. В последнем официальном бою он уступил единогласным решением Джейку Полу. До этого были победы над Тито Ортисом и Хулио Сезаром Чавесом, а также ничья с Бруно Азередо.

Состояние бойца: «Паук», несмотря на возраст 50 лет, демонстрирует удивительную физическую форму и сохранившиеся навыки, тайминги и рефлексы. Его фирменные уклонения, чувство дистанции и точные контратаки по-прежнему представляют угрозу. В боксе Сильва чувствует себя комфортно, о чем говорит статистика.

Тайрон Вудли

Турнирное положение: Вудли также бывший чемпион UFC, но в полусреднем весе. После завершения карьеры в ММА американский боец дважды пытался себя в боксе, и оба раза неудачно.

Последние бои: Вудли провел 2 профессиональных боксерских поединка и оба проиграл. В 2021 году он уступил раздельным решением, а затем нокаутом Джейку Полу. В ММА его последние бои также были неудачными — поражения от Висенте Люке, Колби Ковингтона и Гилберта Бернса.

Состояние бойца: Тайрон не выходил на ринг 4 года, что ставит под сомнение его текущую форму и мотивацию. В боксе он выглядел неподготовленным, его техника была примитивной, а защита слабой.

Главный вопрос — сохранил Вудли он хоть какие-то боксерские навыки за годы простоя.

Статистика для ставок

Сильва проиграл 2 раза за последние 7 боев

Вудли проиграл оба своих боксерских поединка, а также потерпел 4 поражения кряду в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Андерсона Сильву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех Тайрона Вудли предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Сильва с самого начала встречи заберет инициативу: начнет работать джебом, держа Вудли на дальней дистанции и наказывая его точными контратаками. Тайрон, который не дрался 4 года и выходит на бой на коротком уведомлении, вряд ли сможет предложить что-то серьезное. Бразилец одержит уверенную победу по очкам, демонстрируя свое превосходство во всех аспектах.

2.30 Победа Андерсона Сильвы единогласным решением судей Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на бой Сильва — Вудли принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Андерсона Сильвы единогласным решением судей за 2.30.