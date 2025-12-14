В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Аманды Лемос и Джиллиан Робертсон в женском минимальном весе. Начало — 06:00 (мск).

Аманда Лемос

Турнирное положение: Лемос является опытным ветераном и бывшим претендентом на титул. Бразильянка занимает пятую строчку в рейтинге минимального веса и продолжает оставаться опасным соперником для любого представителя дивизиона.

Последние бои: За последние 5 поединков Лемос одержала 2 победы и потерпела 3 поражения. В предыдущем бою она уступила по очкам Татьяне Суарез, до этого выиграла у Ясмин Лусиндо, но проиграла сабмишном Вирне Жандироба. Ранее такжи были победа над Маккензи Дерн и поражение от Вэйли Чжан.

Состояние бойца: Аманда обладает яркой ударной техникой и жесткими ударами, 8 из 15 своих побед в ММА одержала нокаутом. Однако с возрастом ее подвижность и выносливость начали снижаться. В борьбе Лемос не всегда чувствует себя уверенно, особенно против базовых грэпплеров.

Джиллиан Робертсон

Турнирное положение: Робертсон восходящая звезда минимального дивизиона. Канадская спортсменка занимает десятую строчку рейтинга и идет на впечатляющей победной серии.

Последние бои: Робертсон выиграла предыдущие 5 поединков. В последних боях она нокаутировала Марину Родригез и Польяну Виану, а также одолела по очкам Луану Пиньеро и Мишель Уотерсон. Последнее поражение было от Табаты Риччи в 2023 году.

Состояние бойца: Канадка демонстрирует значительный прогресс в последнее время. Из прагматичного борца Робертсон превратилась в разностороннего бойца ММА с опасной ударной техникой. Ее борьба по-прежнему остается сильной стороной, но теперь она уверенно чувствует себя и в стойке.

Текущая форма и мотивация явно на ее стороне.

Статистика для ставок

Робертсон выиграла предыдущие 5 поединков

Лемос проиграла 3 из пяти последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Джиллиан Робертсон. На ее победу можно поставить за 1.65, тогда как на успех Аманды Лемос предлагают сделать ставку за 2.15.

Прогноз: Робертсон подходит к этому бою в оптимальной форме и с четким планом. Она будет использовать свою борьбу, чтобы нейтрализовать ударку Лемос и перевести бой в партер, где имеет явное преимущество. Бразильянка все еще опасна в стойке, но возраст в 38 лет и снижение скорости начинают сказываться. Робертсон, находящаяся на пике карьеры, использует преимущество в физике, чтобы одержать победу.

1.65 Победа Джиллиан Робертсон Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.65 на бой Лемос — Робертсон позволит вывести на карту выигрыш 650₽, общая выплата — 1650₽

Ставка: Победа Джиллиан Робертсон за 1.65.