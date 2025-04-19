В рамках PFL Tournament 3 19 апреля состоится поединок Халида Муртазалиева и Ника Максимова в среднем весе. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Муртазалиев — Максимов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Халид Муртазалиев

Турнирное положение: Бывший боец UFC с опытом выступлений в Bellator и Fight Nights Global. В PFL Халид возвращается после долгого перерыва.

Последние бои: В последний раз Муртазалиев выходил в клетку в марте 2023 года и тогда одержал победу единогласным решением над Тони Джонсоном. До этого он трижды побеждал в Bellator. Из 13-ти побед 10 были досрочными, причем все нокаутами.

Состояние бойца: Муртазалиев высококлассный ударник с базой в карате. В октагоне демонстрирует разнообразные серии в стойке в сочетании с агрессивным прессингом. Однако долгий простой вызывает вопросы к его текущей форме. Если не удастся оформить быстрый нокаут, Халид рискует увязнуть в борьбе.

Ник Максимов

Турнирное положение: Молодой борец с русскими корнями, экс-боец UFC. После ухода из сильнейшего промоушена планеты одержал три победы подряд в региональных лигах.

Последние бои: В феврале 2025 года Максимов переиграл по очкам Саид-Магомеда Абдулгазиева, подтвердив свой прогресс в борьбе. До этого дважды проигрывал в UFC, но оба раза решениями. Из 11-ти побед четыре достигнуты сабмишенами, что говорит о его умении контролировать оппонентов в партере.

Состояние бойца: Максимов базовый грэпплер с упором на постоянные тейкдауны и удушающие приемы. В стойке он выглядит скованно, редко рискует, зато в клинче и на земле может навязать бой многим серьезным визави.

Правда, есть недостаток: сила ударов американца оставляет желать лучшего. Нокдауны в его исполнении — большая редкость.

Статистика для ставок

Максимов выиграл 4 раза за последние 6 боев

Муртазалиев идет на серии из четырех выигрышей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Халида Муртазалиева. Его победа оценивается коэффициентом 1.45. На успех Максимова можно поставить за 2.63.

Прогноз: Если Халид сохранит дистанцию и будет работать джебом, у него есть все шансы переиграть американца в стойке. Однако после двухлетнего простоя возможны проблемы с выносливостью — особенно если Ник начнет его клинчевать с первых минут.

Максимов, в свою очередь, будет цепляться за тейкдауны и попытки удушений. Но его слабая ударная техника вряд ли позволит создать угрозу нокаута. Скорее всего, бой превратится в противостояние стилей. Учитывая опыт Халида, и его способность контролировать дистанцию, победа по очкам выглядит логичным исходом.

Ставка: Победа Халида Муртазалиева по очкам за 1.95.