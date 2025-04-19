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    Муртазалиев одержит победу над Максимовым?

    Муртазалиев — Максимов. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, PFL Tournament 3, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муртазалиев — Максимов
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    Ник Максимов
    В рамках PFL Tournament 3 19 апреля состоится поединок Халида Муртазалиева и Ника Максимова в среднем весе. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Муртазалиев — Максимов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Халид Муртазалиев

    Турнирное положение: Бывший боец UFC с опытом выступлений в Bellator и Fight Nights Global. В PFL Халид возвращается после долгого перерыва.

    Последние бои: В последний раз Муртазалиев выходил в клетку в марте 2023 года и тогда одержал победу единогласным решением над Тони Джонсоном. До этого он трижды побеждал в Bellator. Из 13-ти побед 10 были досрочными, причем все нокаутами.

    Состояние бойца: Муртазалиев высококлассный ударник с базой в карате. В октагоне демонстрирует разнообразные серии в стойке в сочетании с агрессивным прессингом. Однако долгий простой вызывает вопросы к его текущей форме. Если не удастся оформить быстрый нокаут, Халид рискует увязнуть в борьбе.

    Ник Максимов

    Турнирное положение: Молодой борец с русскими корнями, экс-боец UFC. После ухода из сильнейшего промоушена планеты одержал три победы подряд в региональных лигах.

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    • Последние бои: В феврале 2025 года Максимов переиграл по очкам Саид-Магомеда Абдулгазиева, подтвердив свой прогресс в борьбе. До этого дважды проигрывал в UFC, но оба раза решениями. Из 11-ти побед четыре достигнуты сабмишенами, что говорит о его умении контролировать оппонентов в партере.

    Состояние бойца: Максимов базовый грэпплер с упором на постоянные тейкдауны и удушающие приемы. В стойке он выглядит скованно, редко рискует, зато в клинче и на земле может навязать бой многим серьезным визави.

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    Правда, есть недостаток: сила ударов американца оставляет желать лучшего. Нокдауны в его исполнении — большая редкость.

    Статистика для ставок

    • Максимов выиграл 4 раза за последние 6 боев

    • Муртазалиев идет на серии из четырех выигрышей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Халида Муртазалиева. Его победа оценивается коэффициентом 1.45. На успех Максимова можно поставить за 2.63.

    Прогноз: Если Халид сохранит дистанцию и будет работать джебом, у него есть все шансы переиграть американца в стойке. Однако после двухлетнего простоя возможны проблемы с выносливостью — особенно если Ник начнет его клинчевать с первых минут.

    Максимов, в свою очередь, будет цепляться за тейкдауны и попытки удушений. Но его слабая ударная техника вряд ли позволит создать угрозу нокаута. Скорее всего, бой превратится в противостояние стилей. Учитывая опыт Халида, и его способность контролировать дистанцию, победа по очкам выглядит логичным исходом.

    Ставка: Победа Халида Муртазалиева по очкам за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муртазалиев — Максимов?

    Матч Муртазалиев — Максимов состоится 19 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Муртазалиев — Максимов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Халида Муртазалиева .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муртазалиев — Максимов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Халида Муртазалиева » с коэффициентом у букмекеров 1.95 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муртазалиев — Максимов?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муртазалиев — Максимов?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Халида Муртазалиева. Его победа оценивается коэффициентом 1.45. На успех Максимова можно поставить за 2.63.

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    Муртазалиев — Максимов: прогноз и ставка за 1.95 , статистика, коэффициенты матча 19.04.202502:00. Муртазалиев одержит победу над Максимовым?
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