В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио пройдет титульный поединок Фернандо Мартинеса и Кадзуто Иоки во втором наилегчайшем весе. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Мартинес — Иока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фернандо Мартинес

Турнирное положение: Фернандо является действующим чемпионом мира по боксу во втором наилегчайшем весе по версии WBA. Данный титул он завоевал только в июле 2024 года. Но ранее ему также принадлежал пояс IBF в этой весовой категории.

Последние бои: В предыдущем поединке Фернандо одолел единогласным решением судей своего нынешнего оппонента Кадзуто Иоку. Ко второй защите титула аргентинец подходит на серии из 17-ти выигранных поединков кряду. Причем в своей профессиональной карьере Мартинес еще не потерпел ни единого поражения.

Состояние бойца: Ему 33 году, но никакого спада нет. Фернандо является одним из сильнейших боксеров в своем дивизионе. Потенциально он кандидат на звание абсолютного чемпиона мира. Его сильные стороны это техника, скорость и выносливость. Нокаутами он побеждает не так часто. Только 9 из 17-ти предыдущих оппонентов он удосрочил.

Кадзуто Иока

Турнирное положение: Иока бывший чемпион мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе. Также ранее ему принадлежал титул IBF. Сейчас японский боксер располагается на шестой строчке в рейтинге по линии WBA.

Последние бои: С момента последнего поединка против Фернандеса японец больше не появлялся в ринге. На дистанции в 5 боев у него одно поражение, одна ничья и 3 победы. Иока не очень любит форсировать события. Он дерется в спокойном стиле и бережет силы на все 12 раундов.

Состояние бойца: Нельзя сказать, что Кадзуто сейчас на спаде. В свои 35 лет он один из сильнейших боксеров дивизиона, но уже не лучший. В своих боях японец, как говорится, действует на опыте. Но нокаутирующей мощи и физических кондиций явно не хватает.

Как раз, ввиду меньшей активности и прессинга он и проиграл предыдущий бой.

Статистика для ставок

Фернандес идет на серии из 17-ти выигранных поединков кряду

Только один из предыдущих боев Иоки закончился досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры склоняются к победе действующего чемпиона Фернандо Мартинеса, предлагая поставить на его успех за 1.40. На победу Иоки можно сделать ставку за 3.20.

Прогноз: Мартинес продолжает перерабатывать одного соперника за другим. Возможно, это не всегда смотрится зрелищно, но зато крайне эффективно. Сейчас аргентинец выглядит улучшенной версией Иоки. У действующего чемпиона шансов на успех гораздо больше. В реванше Мартинес также будет разбивать соперника на средней дистанции и вновь выиграет по очкам.

Ставка: Победа Фернандо Мартинеса по очкам за 1.65.