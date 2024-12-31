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    Мартинес победит Иоку в реванше и сохранит пояс WBA?

    Мартинес — Иока. Ставка (к. 1.65) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Токио, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мартинес — Иока
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    Фернандо Мартинес и Кадзуто Иока
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио пройдет титульный поединок Фернандо Мартинеса и Кадзуто Иоки во втором наилегчайшем весе. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Мартинес — Иока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фернандо Мартинес

    Турнирное положение: Фернандо является действующим чемпионом мира по боксу во втором наилегчайшем весе по версии WBA. Данный титул он завоевал только в июле 2024 года. Но ранее ему также принадлежал пояс IBF в этой весовой категории.

    Последние бои: В предыдущем поединке Фернандо одолел единогласным решением судей своего нынешнего оппонента Кадзуто Иоку. Ко второй защите титула аргентинец подходит на серии из 17-ти выигранных поединков кряду. Причем в своей профессиональной карьере Мартинес еще не потерпел ни единого поражения.

    Состояние бойца: Ему 33 году, но никакого спада нет. Фернандо является одним из сильнейших боксеров в своем дивизионе. Потенциально он кандидат на звание абсолютного чемпиона мира. Его сильные стороны это техника, скорость и выносливость. Нокаутами он побеждает не так часто. Только 9 из 17-ти предыдущих оппонентов он удосрочил.

    Кадзуто Иока

    Турнирное положение: Иока бывший чемпион мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе. Также ранее ему принадлежал титул IBF. Сейчас японский боксер располагается на шестой строчке в рейтинге по линии WBA.

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    • Последние бои: С момента последнего поединка против Фернандеса японец больше не появлялся в ринге. На дистанции в 5 боев у него одно поражение, одна ничья и 3 победы. Иока не очень любит форсировать события. Он дерется в спокойном стиле и бережет силы на все 12 раундов.

    Состояние бойца: Нельзя сказать, что Кадзуто сейчас на спаде. В свои 35 лет он один из сильнейших боксеров дивизиона, но уже не лучший. В своих боях японец, как говорится, действует на опыте. Но нокаутирующей мощи и физических кондиций явно не хватает.

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    Как раз, ввиду меньшей активности и прессинга он и проиграл предыдущий бой.

    Статистика для ставок

    • Фернандес идет на серии из 17-ти выигранных поединков кряду

    • Только один из предыдущих боев Иоки закончился досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры склоняются к победе действующего чемпиона Фернандо Мартинеса, предлагая поставить на его успех за 1.40. На победу Иоки можно сделать ставку за 3.20.

    Прогноз: Мартинес продолжает перерабатывать одного соперника за другим. Возможно, это не всегда смотрится зрелищно, но зато крайне эффективно. Сейчас аргентинец выглядит улучшенной версией Иоки. У действующего чемпиона шансов на успех гораздо больше. В реванше Мартинес также будет разбивать соперника на средней дистанции и вновь выиграет по очкам.

    Ставка: Победа Фернандо Мартинеса по очкам за 1.65.

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    Мартинес — Иока: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на бои. Мартинес победит Иоку в реванше и сохранит пояс WBA?
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