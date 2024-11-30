В рамках турнира PFL 10 30 ноября пройдет титульный поединок Импы Касанганая и Довлетджана Ягшимурадова в полутяжелом весе. Начало — 00:55 (мск). Ставка и прогноз на матч Касанганай — Ягшимурадов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Импа Касанганай

Турнирное положение: Импа Касанганай действующий чемпион PFL в полутяжелом весе, победитель последнего Гран-при, экс-претендент на титул чемпиона Bellator в среднем весе, бывший боец UFC.

Последние бои: С тех пор, как Импа перебрался с UFC в PFL, его карьера пошла вверх. За 9 последних поединков американец одержал 8 побед и потерпел единственное поражение в титульном бою в среднем весе от Джонни Эблена, уступив раздельным решением. К своему очередному титульному противостоянию в полутяжелом дивизионе он подходит после победы по очкам над Джошем Сильвейрой.

Состояние бойца: Американец уже зарекомендовал себя, как универсальный боец. Касанганай умеет драться не только в стойке, но и хорош в пассивной борьбе в клинче возле сетки. Не стоит забывать и про внушительный опыт. Все-таки несколько лет назад он дрался в UFC с переменным успехом. И текущих навыков хватает, чтобы оставаться на вершине в PFL.

Довлетджан Ягшимурадов

Турнирное положение: Представитель Туркменистана дебютировал в Bellator в 2021 году, а затем присоединился к PFL. В Bellator Ягшимурадов пребывал в топ-10, но до титульного поединка так и не добрался.

Последние бои: После двух поражений в Bellator от Кори Андерсона и Карла Албретссона Довлетджан вышел на внушительную победную серию. К титульному противостоянию Ягшимурадов подходит после шести выигранных боев подряд. В последнем из них он одолел единогласным решением Роба Уилкинсона.

Состояние бойца: Довлетджан является базовым самбистом, но в последний раз сабмишном выигрывал еще 6 лет назад. Ныне боец из Туркменистана гораздо чаще дерется в стойке.

Ягшимурадов умеет работать прагматично и разбивать соперников на дистанции, но с нокаутами есть проблемы. Только однажды за 5 последних боев он выиграл досрочно.

Статистика для ставок

Ягшимурадов идет на серии из шести выигранных боев подряд

За 9 последних поединков Касанганай одержал 8 побед и потерпел одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом бою букмекеры отдают предпочтение победителю последнего Гран-при. На успех Касанганая можно поставить за 1.66. На победу Ягшимурадова предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.22.

Прогноз: Боец из Туркменистана набрал впечатляющий ход. Но его соперник слишком силен. Касанганай превосходит Ягшимурадова на всех этажах. Чемпион будет разбивать очередного соперника и доведет поединок до победы в свою пользу. Возможно, стоит ожидать виктории нокаутом.

Ставка: Победа Импы Касанганая за 1.66.