В рамках турнира по профессиональному боксу в Вероне 3 ноября пройдет титульный поединок Робсона Консейсао и О’Шаки Фостера во втором полулегком весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Консейсао — Фостер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Робсон Консейсао

Турнирное положение: На текущий момент Робсон является чемпионом мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBC. Стоит отметить что, бразилец ранее уже брал золото ОИ в 2016 году.

Последние бои: Несмотря на то, что Консейсао принадлежит чемпионский пояс, его статистика не внушает доверия. За 6 предыдущих поединков в активе обладателя титула только 3 победы. Также были 2 поражения и одна ничья.

Состояние бойца: Раньше времени бразильца нельзя списывать со счетов. Порой, он умеет преподносить сенсации, как это было в первом поединке с тем же Фостером. Тогда Косейсао выиграл по очкам и стал новым чемпионом. Но все же сложно представить, что бразилец станет гегемоном этого дивизиона в виду своей нестабильности.

О’Шаки Фостер

Турнирное положение: Фостер бывший чемпион второго полулегкого дивизиона по версии в WBC. Причем до поражения Консейсао успел провести 2 удачных защиты титула. Ныне О’Шаки возглавляет рейтинг WBC в этом дивизионе.

Последние бои: До недавнего поражения от Консейсао Фостер шел на Серии из 12-ти выигранных поединков кряду на профессиональном ринге. В титульной гонке американец на протяжении пяти лет. А свой первый титул он получил еще в 2019 году по версии WBA в этой же категории.

Состояние бойца: Фостера нельзя назвать выдающимся панчером, ведь у него только 12 побед нокаутами при 22-х за всю карьеру. Однако в тактическом плане он очень гибкий боксер — умеет подстраиваться под любой стиль.

Работать с таким бойцом все 12 раундов очень непросто. Однозначно Фостер — это боксер высочайшего класса.

Статистика для ставок

У Фостера 12 побед нокаутами при 22-х за всю карьеру

За 6 предыдущих поединков в активе Консейсао 3 победы. Также были 2 поражения и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Несмотря на то, что Консейсао выиграл предыдущий бой, букмекеры не особо верят в его успех в реванше. На победу Робсона предлагают поставить за 3.90. А вот на успех Фостера можно сделать ставку за 1.30.

Прогноз: Класс Фостера гораздо выше, чем у грядущего его соперника. Вероятно, в предыдущем противостоянии он просто недооценил бразильца, чего точно не случится в реванше. Но вряд ли это будет досрочная победа. Ведь за всю свою карьеру Консейсао ни разу не побывал в нокауте.

Ставка: Победа О’Шаки Фостера по очкам за 1.72.