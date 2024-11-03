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    Консейсао сохранит титул WBC в поединке с Фостером?

    Консейсао — Фостер. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Вероне, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Консейсао — Фостер
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    Робсон Консейсао
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Вероне 3 ноября пройдет титульный поединок Робсона Консейсао и О’Шаки Фостера во втором полулегком весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Консейсао — Фостер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Робсон Консейсао

    Турнирное положение: На текущий момент Робсон является чемпионом мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBC. Стоит отметить что, бразилец ранее уже брал золото ОИ в 2016 году.

    Последние бои: Несмотря на то, что Консейсао принадлежит чемпионский пояс, его статистика не внушает доверия. За 6 предыдущих поединков в активе обладателя титула только 3 победы. Также были 2 поражения и одна ничья.

    Состояние бойца: Раньше времени бразильца нельзя списывать со счетов. Порой, он умеет преподносить сенсации, как это было в первом поединке с тем же Фостером. Тогда Косейсао выиграл по очкам и стал новым чемпионом. Но все же сложно представить, что бразилец станет гегемоном этого дивизиона в виду своей нестабильности.

    О’Шаки Фостер

    Турнирное положение: Фостер бывший чемпион второго полулегкого дивизиона по версии в WBC. Причем до поражения Консейсао успел провести 2 удачных защиты титула. Ныне О’Шаки возглавляет рейтинг WBC в этом дивизионе.

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    • Последние бои: До недавнего поражения от Консейсао Фостер шел на Серии из 12-ти выигранных поединков кряду на профессиональном ринге. В титульной гонке американец на протяжении пяти лет. А свой первый титул он получил еще в 2019 году по версии WBA в этой же категории.

    Состояние бойца: Фостера нельзя назвать выдающимся панчером, ведь у него только 12 побед нокаутами при 22-х за всю карьеру. Однако в тактическом плане он очень гибкий боксер — умеет подстраиваться под любой стиль.

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    Работать с таким бойцом все 12 раундов очень непросто. Однозначно Фостер — это боксер высочайшего класса.

    Статистика для ставок

    • У Фостера 12 побед нокаутами при 22-х за всю карьеру

    • За 6 предыдущих поединков в активе Консейсао 3 победы. Также были 2 поражения и одна ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Несмотря на то, что Консейсао выиграл предыдущий бой, букмекеры не особо верят в его успех в реванше. На победу Робсона предлагают поставить за 3.90. А вот на успех Фостера можно сделать ставку за 1.30.

    Прогноз: Класс Фостера гораздо выше, чем у грядущего его соперника. Вероятно, в предыдущем противостоянии он просто недооценил бразильца, чего точно не случится в реванше. Но вряд ли это будет досрочная победа. Ведь за всю свою карьеру Консейсао ни разу не побывал в нокауте.

    Ставка: Победа О’Шаки Фостера по очкам за 1.72.

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    Консейсао — Фостер: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на бои. Консейсао сохранит титул WBC в поединке с Фостером?
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