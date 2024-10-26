В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Абусупьяна Магомедова и Бруно Феррейры в среднем весе. Начало — 18:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Феррейра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Абусупьян Магомедов

Турнирное положение: Карьера немецкого бойца дагестанского происхождения в UFC пока что выглядит слишком волнообразной. У него был шанс с ходу ворваться в титульную гонку, а потом Абуспуьян Магомедов стоял на грани вылета из промоушена.

Последние бои: В UFC Абус провел 4 поединка. У него 2 победы и 2 поражения. За это время Магомедов даже успел подраться с Шоном Стриклендом, которому уступил досрочно. В последнем поединке удалось прервать серию из двух поражений кряду и победить по очкам Уорли Алвиса.

Состояние бойца: Магомедов — довольной крупный боец для среднего веса, который быстро добивается успехов, заставая соперников врасплох. Но если бой длится больше раунда, у Абуса заканчиваются идеи. Он перестает заставать соперников врасплох, позволяя им вести более равный бой.

Брунно Феррейра

Турнирное положение: Яркий нокаутер, на которого у промоушена большие надежды. И во многом его карьера с чем-то схожа с тем, как развивается путь в UFC у его соперника. Но как и Магомедов, Феррейра пока что далек от попадания в рейтинг.

Последние бои: В своем дебютном поединке в промоушене бразилец без проблем снес в первом раунде соотечественника Грегори Родригеса. Брунно был шаге от попадания в рейтинг, но не прошел проверку на прочность в лице Нурсултона Рузибоева — поражение нокаутом в первом раунде. Далее были у Феррейры 2 победы досрочно над соперниками, стоящими на грани вылета.

Состояние бойца: Игра Феррейры почти полностью состоит из мощных ударов. Заявив о себе победой в дебютном бою в UFC над Грегори Родригесом, он доказал, что может драться на руках практически с любым бойцом в среднем весе.

Правда, бойцовского IQ молодому бразильцу не хватает. Порой, его желание зарубиться на ближней дистанции заканчивается фатально.

Статистика для ставок

Все 4 боя Феррейры в UFC закончились в первом раунде

У Магомедова 2 победы и 2 поражения в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры не смогли определить явного фаворита. На победу Магомедова можно поставить за 1.70. На успех Феррейры предлагаю сделать ставку за 2.20.

Прогноз: Феррейра бьет очень сильно и в этом нет сомнений. Но и Абус обладает внушительной ударной мощью. Правда, в этом поединке, наверное, все будет упираться в борьбу, которая у выходца из Дагестана лучше. Ведь ранее в промоушене бразилец еще не был протестирован в партере.

Ставка: Победа Абусупьяна Магомедова за 1.70.