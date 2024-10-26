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    Абус Магомедов прервет винстрик Феррейры?

    Магомедов — Феррейра. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Магомедов — Феррейра
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    Абусупьян Магомедов
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Абусупьяна Магомедова и Бруно Феррейры в среднем весе. Начало — 18:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Феррейра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Абусупьян Магомедов

    Турнирное положение: Карьера немецкого бойца дагестанского происхождения в UFC пока что выглядит слишком волнообразной. У него был шанс с ходу ворваться в титульную гонку, а потом Абуспуьян Магомедов стоял на грани вылета из промоушена.

    Последние бои: В UFC Абус провел 4 поединка. У него 2 победы и 2 поражения. За это время Магомедов даже успел подраться с Шоном Стриклендом, которому уступил досрочно. В последнем поединке удалось прервать серию из двух поражений кряду и победить по очкам Уорли Алвиса.

    Состояние бойца: Магомедов — довольной крупный боец для среднего веса, который быстро добивается успехов, заставая соперников врасплох. Но если бой длится больше раунда, у Абуса заканчиваются идеи. Он перестает заставать соперников врасплох, позволяя им вести более равный бой.

    Брунно Феррейра

    Турнирное положение: Яркий нокаутер, на которого у промоушена большие надежды. И во многом его карьера с чем-то схожа с тем, как развивается путь в UFC у его соперника. Но как и Магомедов, Феррейра пока что далек от попадания в рейтинг.

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    • Последние бои: В своем дебютном поединке в промоушене бразилец без проблем снес в первом раунде соотечественника Грегори Родригеса. Брунно был шаге от попадания в рейтинг, но не прошел проверку на прочность в лице Нурсултона Рузибоева — поражение нокаутом в первом раунде. Далее были у Феррейры 2 победы досрочно над соперниками, стоящими на грани вылета.

    Состояние бойца: Игра Феррейры почти полностью состоит из мощных ударов. Заявив о себе победой в дебютном бою в UFC над Грегори Родригесом, он доказал, что может драться на руках практически с любым бойцом в среднем весе.

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    Правда, бойцовского IQ молодому бразильцу не хватает. Порой, его желание зарубиться на ближней дистанции заканчивается фатально.

    Статистика для ставок

    • Все 4 боя Феррейры в UFC закончились в первом раунде

    • У Магомедова 2 победы и 2 поражения в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры не смогли определить явного фаворита. На победу Магомедова можно поставить за 1.70. На успех Феррейры предлагаю сделать ставку за 2.20.

    Прогноз: Феррейра бьет очень сильно и в этом нет сомнений. Но и Абус обладает внушительной ударной мощью. Правда, в этом поединке, наверное, все будет упираться в борьбу, которая у выходца из Дагестана лучше. Ведь ранее в промоушене бразилец еще не был протестирован в партере.

    Ставка: Победа Абусупьяна Магомедова за 1.70.

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    Магомедов — Феррейра: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Абус Магомедов прервет винстрик Феррейры?
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