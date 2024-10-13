В рамках турнира UFC Vegas 98 13 октября пройдет поединок Брэндона Ройвала и Татсуро Таиры в налегчайшем весе. Начало — 04:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Ройвал — Таира, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Брэндон Ройвал

Турнирное положение: Брэндон Ройвал располагается на первой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Ранее американец уже дрался за титул чемпиона, но так и не сумел взять пояс.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе американского бойца 4 победы и только один проигрыш. В прошлом году он уступил в битве за титул чемпиона Александре Пантоже единогласным решением судей. Но ту неудачу Ройвал уже сумел закрыть победой над бывшим обладателем пояса Брэндоном Морено.

Состояние бойца: Брэндон один из самых лучших ударников дивизиона. У него довольно высокий рост в 176 см для этого веса, который помогает удерживать соперников на дистанции. Плюс ко всему, американец обладает невероятной скоростью. Ройвал также хорош в защите на всех этажах. Этот боец чрезвычайно живучий и финишировать его задача не из легких.

Татсуро Таира

Турнирное положение: Татсуро Таира восходящая звезда наилегчайшего дивизиона UFC. Японский боец уже располагается на пятой строчке в рейтинге этой весовой категории и находится в шаге от титульного поединка.

Последние бои: Татсуро дебютировал в UFC в 2022 году. За это время представитель Японии одержал 6 побед кряду. Последняя из них была достигнута над Алексом Перезом. Но тогда соперник получил травму во втором раунде и не смог продолжить драться дальше, так что о том, конкурентен ли Таира на топ-уровне пока неизвестно.

Состояние бойца: По предыдущим поединкам Татсуро зарекомендовал себ,я как универсального бойца. Но все же в бою с тем же Перезом он действовал в стойке довольно нервно и периодически пропускал акцентированные удары.

Тем не менее, за свою карьеру японец не потерпел ни единого поражения. И сейчас в его активе 16 побед подряд в ММА.

Статистика для ставок

В UFC у Таиры 6 побед подряд

Ройвал проиграл только один раз за 5 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Восходящая звезда дивизиона Татсуро Таира является фаворитом, по мнению букмекеров, в этом бою. На его победу можно поставить за 1.41, а успех Ройвала предлагают делать ставку за 3.00.

Прогноз: Статус непобежденного делает Таиру привлекательным активом для UFC. Но на этот раз ему предстоит более серьезный соперник, чем крайне нестабильный Перез. Ройвал перебил многих топов дивизиона, всегда в клетке смотрится уверенно и не прощает ошибок соперникам. А ввиду молодости и неопытности Таира обязательно их допустит.

Ставка: Победа Брэндона Ройвала за 3.00.