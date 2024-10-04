ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан Жозе — автор победного гола в ворота «Динамо» План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке Войцех ЩенсныйНе сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру Павел ДорофеевЛоган Кули, Коннор Бедард и еще 8 игроков НХЛ на пути к прорыву
    Все новости спорта

    Магомед Бибулатов сделает большой шаг к бою за пояс?

    Бибулатов — Байдулаев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, АСА 180, 4 октября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на ACA
    Прогноз и ставки на Бибулатов — Байдулаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Бибулатов
    В рамках турнира АСА 180 4 октября пройдет поединок Магомеда Бибулатова и Мехди Байдулаева в легчайшем весе. Начало — 22:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Бибулатов — Байдулаев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Магомед Бибулатов

    Турнирное положение: Магомед Бибулатов бывший претендент на титул чемпиона АСА в легчайшем весе. Сейчас он располагается на второй строчке в рейтинге данного дивизиона.

    Последние бои: За 8 последних поединков Бибулатов одержал 7 побед и потерпел одно поражение. Проигрывал он раздельным решением только бывшему чемпиону категории Олегу Борисову. Стоит отметить, что когда-то Магомед дрался в UFC. Но построить по-настоящему мощную карьеру ему удалось в АСА.

    Состояние бойца: Возраст в 36 лет главная проблема Бибулатова. Все-таки для легчайшего дивизиона это много. Тем не менее, на стороне Магомеда невероятный опыт. Стилистически он далеко не самый зрелищный боец. Но его тактика с контролем соперника в клинче у сетки и нанесением ударов коленом по бедрам часто работает.

    Мехди Байдулаев

    Турнирное положение: Мехди восходящая звезда легчайшего дивизиона АСА. Сейчас 28-летний боец располагается на пятой строчке в рейтинге весовой категории до 61 кг.

  • Триумф Стрикленда, падение Силвы и еще 4 самых громких апсета в истории среднего веса UFC
  • В истории среднего веса UFC было немало апсетов. В этих боях фавориты сенсационно проиграли
  • 20/09/2024

    • Последние бои: Мехди плавно выходит на свой пик. В преддверии данного противостояния он одержал 11 побед подряд. В последнем своем поединке Байдулаев одолел сабмишном Махарбека Каргинова во втором раунде. Стоит отметить, что это уже третья виктория подряд добытая на канвасе.

    Состояние бойца: В промоушене плавно ведут Байдулаева к титульному поединку. Но пока что громких имен в послужном списке 28-летнего бойца нет. Ранее он уверенно разбирался с менее высококлассными соперниками.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Правда, Магомед Бибулатов это боец совершенно другого уровня. И с ним у Байдулаева могут возникнуть проблемы.

    Статистика для ставок

    • Байдулаев выиграл 3 последних боя сабмишнами

    • За 8 последних поединках Бибулатов одержал 7 побед и потерпел одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры не видят фаворита. На успех Мехди Байдулаева можно поставить за 1.80. На победу Магомеда Бибулатова предлагают поставить за 1.95.

    Прогноз: Пройти легко в ноги и финишировать Бибулатова в партере задача практически невыполнимая. Так что борьба в этом поединке вряд ли поможет Мехди в очередной раз. Определяющим фактором станет работа в стойке. Здесь у Бибулатова, как у более опытного бойца, возможностей показать себя гораздо больше.

    Ставка: Победа Магомеда Бибулатова за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Вавринка — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Карабах — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лацио — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бибулатов — Байдулаев: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на бои. Магомед Бибулатов сделает большой шаг к бою за пояс?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры