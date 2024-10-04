Магомед Бибулатов
Турнирное положение: Магомед Бибулатов бывший претендент на титул чемпиона АСА в легчайшем весе. Сейчас он располагается на второй строчке в рейтинге данного дивизиона.
Последние бои: За 8 последних поединков Бибулатов одержал 7 побед и потерпел одно поражение. Проигрывал он раздельным решением только бывшему чемпиону категории Олегу Борисову. Стоит отметить, что когда-то Магомед дрался в UFC. Но построить по-настоящему мощную карьеру ему удалось в АСА.
Состояние бойца: Возраст в 36 лет главная проблема Бибулатова. Все-таки для легчайшего дивизиона это много. Тем не менее, на стороне Магомеда невероятный опыт. Стилистически он далеко не самый зрелищный боец. Но его тактика с контролем соперника в клинче у сетки и нанесением ударов коленом по бедрам часто работает.
Мехди Байдулаев
Турнирное положение: Мехди восходящая звезда легчайшего дивизиона АСА. Сейчас 28-летний боец располагается на пятой строчке в рейтинге весовой категории до 61 кг.
Последние бои: Мехди плавно выходит на свой пик. В преддверии данного противостояния он одержал 11 побед подряд. В последнем своем поединке Байдулаев одолел сабмишном Махарбека Каргинова во втором раунде. Стоит отметить, что это уже третья виктория подряд добытая на канвасе.
Состояние бойца: В промоушене плавно ведут Байдулаева к титульному поединку. Но пока что громких имен в послужном списке 28-летнего бойца нет. Ранее он уверенно разбирался с менее высококлассными соперниками.
Правда, Магомед Бибулатов это боец совершенно другого уровня. И с ним у Байдулаева могут возникнуть проблемы.
Статистика для ставок
- Байдулаев выиграл 3 последних боя сабмишнами
- За 8 последних поединках Бибулатов одержал 7 побед и потерпел одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры не видят фаворита. На успех Мехди Байдулаева можно поставить за 1.80. На победу Магомеда Бибулатова предлагают поставить за 1.95.
Прогноз: Пройти легко в ноги и финишировать Бибулатова в партере задача практически невыполнимая. Так что борьба в этом поединке вряд ли поможет Мехди в очередной раз. Определяющим фактором станет работа в стойке. Здесь у Бибулатова, как у более опытного бойца, возможностей показать себя гораздо больше.
Ставка: Победа Магомеда Бибулатова за 1.95.