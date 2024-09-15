В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет поединок Рауля Росаса и Аори Кюиленга в легчайшем весе. Начало — 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Росас — Кюиленг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рауль Росас

Турнирное положение: Росас восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC. Он является одним из самых молодых участников ростера. На данный момент американскому бойцу только 19 лет.

Последние бои: Рауль дебютировал в самом сильном промоушене планеты в декабре 2022 года и за это время уже успел провести 4 поединка. В UFC у него 3 победы и одно поражение. В последнем поединке Росас победил удушающим приемом во втором раунде Рикки Турсиоса.

Состояние бойца: Молодой американец только набирает обороты. Но и дают ему соответственно соперников не претендующих на попадание в топ-15. С большинством из них Росас справлялся довольно удачно. И также стоит отметить его тренировки в лагере со Стерлингом и Двалишвили, которые уже многому научили своего молодого товарища.

Аори Кюиленг

Турнирное положение: 31-летний китаец дебютировал в промоушене в 2021 году и начинал свои выступления в наилегчайшем весе. Затем он поднялся на категорию выше, но так и остался типичным бойцом второго эшелона.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Кюиленга 3 победы и 3 поражения. Также у него есть один незасчитанный бой против Даниэля Маркоса. Из числа рейтинговых представителей Аори дрался в наилегчайшем дивизионе с Коди Дарденом, которому проиграл.

Состояние бойца: Стилистически китайский боец является представителем кикбоксинга. Он практически никогда не идет в партер и предпочитает разбираться с соперниками в стойке.

Однако уровень ударной техники далеко не самый высокий и с ним можно конкурировать на руках.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков у Кюиленга 3 победы и 3 поражения

В UFC у Росаса 3 победы и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: 19-летний Росас в этом противостоянии считается большим фаворитом у букмекеров. На победу молодого американца можно поставить за 1.10. На успех Кюиленга предлагают делать ставку за 7.55.

Прогноз: Очередного второсортного бойца Росас должен проходить без каких-либо проблем. Аори выглядит стилистически удобным оппонентом, потому как слабо борется. В этом бою можно ожидать очередной быстрый финиш на канвасе от Рауля Росаса точно также, как и в предыдущем поединке против Турсиоса.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.55.