Рауль Росас
Турнирное положение: Росас восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC. Он является одним из самых молодых участников ростера. На данный момент американскому бойцу только 19 лет.
Последние бои: Рауль дебютировал в самом сильном промоушене планеты в декабре 2022 года и за это время уже успел провести 4 поединка. В UFC у него 3 победы и одно поражение. В последнем поединке Росас победил удушающим приемом во втором раунде Рикки Турсиоса.
Состояние бойца: Молодой американец только набирает обороты. Но и дают ему соответственно соперников не претендующих на попадание в топ-15. С большинством из них Росас справлялся довольно удачно. И также стоит отметить его тренировки в лагере со Стерлингом и Двалишвили, которые уже многому научили своего молодого товарища.
Аори Кюиленг
Турнирное положение: 31-летний китаец дебютировал в промоушене в 2021 году и начинал свои выступления в наилегчайшем весе. Затем он поднялся на категорию выше, но так и остался типичным бойцом второго эшелона.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Кюиленга 3 победы и 3 поражения. Также у него есть один незасчитанный бой против Даниэля Маркоса. Из числа рейтинговых представителей Аори дрался в наилегчайшем дивизионе с Коди Дарденом, которому проиграл.
Состояние бойца: Стилистически китайский боец является представителем кикбоксинга. Он практически никогда не идет в партер и предпочитает разбираться с соперниками в стойке.
Однако уровень ударной техники далеко не самый высокий и с ним можно конкурировать на руках.
Статистика для ставок
- За 6 предыдущих поединков у Кюиленга 3 победы и 3 поражения
- В UFC у Росаса 3 победы и одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: 19-летний Росас в этом противостоянии считается большим фаворитом у букмекеров. На победу молодого американца можно поставить за 1.10. На успех Кюиленга предлагают делать ставку за 7.55.
Прогноз: Очередного второсортного бойца Росас должен проходить без каких-либо проблем. Аори выглядит стилистически удобным оппонентом, потому как слабо борется. В этом бою можно ожидать очередной быстрый финиш на канвасе от Рауля Росаса точно также, как и в предыдущем поединке против Турсиоса.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.55.