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    Рауль Росас порадует фанатов ярким финишем?

    Росас — Кюиленг. Ставка (к. 1.55) и прогноз на ММА, UFC 306, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Росас — Кюиленг
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    Рауль Росас
    В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет поединок Рауля Росаса и Аори Кюиленга в легчайшем весе. Начало — 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Росас — Кюиленг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рауль Росас

    Турнирное положение: Росас восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC. Он является одним из самых молодых участников ростера. На данный момент американскому бойцу только 19 лет.

    Последние бои: Рауль дебютировал в самом сильном промоушене планеты в декабре 2022 года и за это время уже успел провести 4 поединка. В UFC у него 3 победы и одно поражение. В последнем поединке Росас победил удушающим приемом во втором раунде Рикки Турсиоса.

    Состояние бойца: Молодой американец только набирает обороты. Но и дают ему соответственно соперников не претендующих на попадание в топ-15. С большинством из них Росас справлялся довольно удачно. И также стоит отметить его тренировки в лагере со Стерлингом и Двалишвили, которые уже многому научили своего молодого товарища.

    Аори Кюиленг

    Турнирное положение: 31-летний китаец дебютировал в промоушене в 2021 году и начинал свои выступления в наилегчайшем весе. Затем он поднялся на категорию выше, но так и остался типичным бойцом второго эшелона.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Кюиленга 3 победы и 3 поражения. Также у него есть один незасчитанный бой против Даниэля Маркоса. Из числа рейтинговых представителей Аори дрался в наилегчайшем дивизионе с Коди Дарденом, которому проиграл.

    Состояние бойца: Стилистически китайский боец является представителем кикбоксинга. Он практически никогда не идет в партер и предпочитает разбираться с соперниками в стойке.

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    Однако уровень ударной техники далеко не самый высокий и с ним можно конкурировать на руках.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков у Кюиленга 3 победы и 3 поражения

    • В UFC у Росаса 3 победы и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: 19-летний Росас в этом противостоянии считается большим фаворитом у букмекеров. На победу молодого американца можно поставить за 1.10. На успех Кюиленга предлагают делать ставку за 7.55.

    Прогноз: Очередного второсортного бойца Росас должен проходить без каких-либо проблем. Аори выглядит стилистически удобным оппонентом, потому как слабо борется. В этом бою можно ожидать очередной быстрый финиш на канвасе от Рауля Росаса точно также, как и в предыдущем поединке против Турсиоса.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.55.

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    Росас — Кюиленг: прогноз, ставка (1.55), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на бои. Рауль Росас порадует фанатов ярким финишем?
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