Мухаммад боится драться с Рахмоновым. Белал игнорирует вызов главного претендента

Мухаммад на UFC 304 победил Леона Эдвардса единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в полусреднем весе. И теперь, добравшись до вершины, Белал пытается отсрочить бой с непобежденным проспектом

Мухаммад игнорирует вызов Шавката

Белал Мухаммад стал чемпионом UFC в полусреднем весе в июле этого года после победы единогласным решением судей над Леоном Эдвардсом на UFC 304 в Манчестере. Однако новый обладатель титула не собирается выходить в клетку в ближайшее время.

Мухаммад уже не связывает себя обязательствами на бой с претендентом № 1, непобежденным Шавкатом Рахмоновым, которому он обещал дать шанс в случае триумфа в противостоянии с «Рокки».

Рахмонов заявил, что ему предлагали бой с Белалом Мухаммадом на турнире UFC 307 в октябре, но чемпион отказался из-за неподходящего для него времени.

Сам Белал и вовсе добавил, что хотел бы сначала увидеть, как Рахмонов сразится с бывшим чемпионом Камару Усманом в поединке за статус претендента на титул:

«Я неактивен? Я все еще отстранен по медицинским показателям, а Шавкат не дрался с 2023 года. Я думаю, Рахмонов и Усман должны подраться между собой, чтобы выявить претендента номер один»

Белал Мухаммад globallookpress.com

Мухаммад проделал долгий путь к титулу. Ему пришлось выиграть 10 боев подряд, чтобы получить поединок против Эдвардса, и он не спешит упрощать дорогу к поясу кому-либо из конкурентов.

Хотя Рахмонов сделал достаточно, чтобы по праву бросить вызов чемпиону, существует вероятность, что Усману может быть предоставлена такая возможность вместо него.

Камару владел титулом UFC в полусреднем весе более двух лет и успешно защитил его 5 раз. На стороне экс-чемпиона внушительная популярность и репутация. Правда, тот факт, что «нигерийский кошмар» потерпел 3 поражения подряд, все усложняет.

Он проиграл решением большинства Хамзату Чимаеву в последнем поединке в среднем весе, а также уступил дважды Эдвардсу.

Рахмонов считает себя главным претендентом

Шавкат Рахмонов globallookpress.com

Шавкат Рахмонов уверен, что станет следующим соперником для нового чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада потому, что промоушен уже предоставил ему такую возможность:

«На самом деле, мне уже предлагали бой с Белалом, и я принял его бой», — сказал Рахмонов в интервью MMA Fighting.

«Но, к сожалению, он отказался от боя со мной из-за проблем со временем. В тот момент он не был готов защищать свой пояс. Посмотрим, что произойдет дальше, и когда он будет готов, чтобы я смог подраться с ним.

До того, как Белал стал чемпионом, и после того, как выиграл пояс, он говорил, что собирается стать активным чемпионом и будет чаще защищать свой пояс, но на данный момент он не подтвердил то, что сказал, понимаете? Давайте посмотрим, что произойдет, когда он будет готов драться»

После того, как Мухаммад завоевал титул чемпиона в весовой категории до 170 фунтов, казалось, что следующим его соперником будет Рахмонов, который в настоящее время занимает третье место в рейтинге.

У Шавката 18 побед и ни единого поражения в карьере. Причем все бои в ММА казахстанец выиграл досрочно. В UFC у него победная серия из шести поединков кряду.

В своем последнем поединке «Номад» победил двукратного претендента на титул Стивена Томпсона во втором раунде удушающим приемом на UFC 292 в декабре прошлого года.

С тех пор Рахмонов восстанавливался и готовился к своему первому титульнику. И в нынешней ситуации ему остается только ждать. Впрочем, Шавкат заявил, что готов драться с Белалом в любое время:

«Я не знаю, что происходит с Белалом, и когда он будет готов. Если в UFC скажут декабрь, январь, я буду готов. Если скажут апрель, май, то это тоже не имеет значения. Я заслуживаю драться за пояс. Я уже обеспечил себе место, и я просто знаю, что готов к этому бою. Я в деле», — сообщил Рахмонов.

Конфликт в самом разгаре

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

Накануне Мухаммад открыл ответный огонь по Рахмонову, заявив, что непобежденный казахстанский боец еще не дрался в 2024 году и поэтому должен сразиться с бывшим чемпионом Камару Усманом в поединке за статус претендента.

Нетрудно догадаться, что Рахмонов не заинтересован в таком предложении. Шавкат ответил Мухаммаду, указав, что он забыл о том, кам сам завоевал пояс после 14-месячного простоя:

«У тебя что, избирательная память, или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев, прежде чем сразиться за пояс?»

Похоже, что эти двое в конечном итоге уладят свои разногласия только внутри клетки. Тем не менее, новый чемпион UFC в полусреднем весе не собирается позволять Рахмонову смеяться последним, и поэтому сразу же дерзко ответил, предположив, что за Шавката в соцсетях пишут другие люди:

«Избирательная память? Кто за тебя пишет в соцсетях? На казахский это не переводится»

Если Шавкат и Белал подерутся друг с другом, скорее всего, это произойдет не в текущем году, поскольку расписание турниров UFC составлено вплоть до конца декабря.

Единственными оставшимися возможностями для проведения их поединка будут UFC 309 16 ноября в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке или UFC 310 7 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

Но уже есть слухи, что хедлайнером UFC 309 станет долгожданный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, в то время как на UFC 310 по-прежнему отсутствует главное событие.

Впрочем, вероятность боя с участием Мухаммада там минимальна. Белал видит в Рахмонове наибольшую угрозу. И он сделает все, чтобы не драться с Шавкатом, как можно дольше.