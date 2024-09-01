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    Такие яркие поединки устраивают единицы. Вячеслав Борщев — эталонный боец для UFC

    Вячеслав Борщев хоть и не является топовым бойцом UFC, но его поединки гораздо ярче многих звезд

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    Вячеслав Борщев (справа)
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    Вячеслав Борщев (справа)
    Россиянин дерется в UFC только 2,5 года и не является кандидатом на попадание в топ-15 легковесов. Правда, наблюдать за его поединками гораздо интереснее, чем за многими представителями рейтинга

    Не топ-уровень, но нужен UFC

    Дебют российского легковеса в главном промоушене планеты состоялся в начале января 2022 года. Свой контракт с UFC Вячеслав получил, благодаря яркому нокауту на претендентской серии Даны Уайта в противостоянии с Крисом Дунканом несколькими месяцами ранее.

    Впрочем, в своем первом бою в лиге россиянин порадовал фанатов из России очередным убедительным выступлением — досрочная победа в первом раунде над Дакотей Бушем. Однако далее мгновенного взлета вверх по карьерной лестнице не получилось.

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    • Вячеслав потерпел 2 поражения кряду и зарекомендовал себя, как бойца-середняка, выступающего с переменным успехом. На текущий момент у Борщева в UFC 3 победы, 3 поражения и одна ничья.

    Статистика довольно посредственная. И глядя на нее, точно нельзя сказать, что Борщев — это тот боец, за которым фанатам стоит понаблюдать. Но такой вывод только для тех, кто никогда не видел боев россиянина, а смотрел только на цифры.

    Вячеслав БорщевВячеслав Борщев против Марка Диакесси
    globallookpress.comgloballookpress.com

    На самом деле, Вячеслав один из самых ярких легковесов промоушена, превосходящий в зрелищности своих топовых соотечественников вроде Ислама Махачева, Армана Царукяна или других представителей рейтинга в лице Матеуша Гамрота и Бенеила Дариуша.

    Смотреть на то, как один боец разбирает другого на канвасе все 15 минут никому неинтересно. Низкопробным зрелищем являются и такие поединки, в которых Белал Мухаммад 25 минут работает на очки в стойке против Гилберта Бернса.

    Но в боях Борщева подобного никогда не бывает. Зачастую поединки с участием россиянина это настоящий триллер и блокбастер, а его яркий стиль однозначно соответствуют эталонному бойцу UFC.

    Яркий ударник и бескомпромиссный рубака

    Вячеслав Борщев против Чейза Хупера
    globallookpress.com

    Вячеслав Борщев базовый кикбоксер. При этом он является не типичным представителем данной дисциплины, а чемпионом мира по кикбоксингу в 2011 году. Стиль россиянина заключается не только в постоянном давлении на соперника в стойке, но и агрессивных разменах на ближней дистанции.

    В такой стихии Борщев чувствует себя также комфортно, как и Макс Холлоуэй, устраивающий бескомпромиссные рубки. Практика показывает, что такие бойцы всегда пользуются популярностью у болельщиков.

    И Вячеслав не является исключением. После каждого его поединка вне зависимости от результатов от болельщиков следуют бурные овации. А все потому, что в боях с участием Борщева вряд ли можно увидеть тебя пассивную на протяжении всех трех раундов.

    С учетом того, что россиянин не является представителем рейтинга и одной из восходящих звезд легкого дивизиона, его не ставят в основные карды турниров, но место в них он однозначно заслуживает.

    Вячеслав Борщев
    globallookpress.com

    Чего только стоит один из его недавних поединков с Назимом Садыховым. В ноябре прошлого года крепкий боец из Азербайджана доминировал над Борщевым протяжении первой половины встречи.

    Россиянин буквально выживал под прессингом своего соперника, но ближе к концу второго раунда воспрял духом и внезапно перехватил инициативу. На финишной прямой на грани поражения был уже Садыхов, продержавшийся до свистка с большим трудом.

    Судьи тот поединок оценили вничью, но он был признан лучшим боем вечера. Очередную бескомпромиссную рубку Борщев закатил и на недавнем турнире UFC Vegas 96 в противостоянии с дебютантом Джеймсом Лонтопом.

    Поединок вышел нелегким, но россиянин забрал его раздельным решением судей. Внезапные размены, нокдауны, жесткие удары и напряжение до последней секунды встречи — это все то, чем характеризуется бои Вячеслава. Его выступления являются украшением любого карда, где был он не дрался.

    Каковы перспективы Борщева?

    Viacheslav Borshchev Octagon Interview | UFC Vegas 96

    С учетом не самых стабильных выступлений россиянину пока что рассчитывать на продвижение вверх по карьерной лестнице сложно. Например, он недавно проиграл посредственному Чейзу Хуперу и это серьезно повлияло на его позиции.

    Но перспективы со временем дорасти до бойца топ-уровня у него есть. Зрелищный стиль и ударная мощь в кулаках могут этому поспособствовать. За 7 поединков в UFC Вячеслав получил 3 бонуса.

    Два из них были за победы нокаутами, а одно за лучший бой вечера. Отличительной особенностью Вячеслава является тот факт, что он готов драться с любым соперником вне зависимости от его стиля.

    За солидный гонорар Вячеслав даже выйдет на коротком уведомлении без должной подготовки. В какой-то степени, его можно назвать представителем старой школы вроде Чака Лидделла, Тито Ортиса и других бойцов, которые просто любят свою работу, а именно драться.

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    • UFC всегда ценит таких парней и периодически идет им на уступки. Еще недавно были сомнения о том, останется ли Вячеслав в связи с чередой неудач. Но недавняя победа, сопровождавшаяся яркими разменами на протяжении всей встречи, закрыла об этом вопрос.

    Возможно, в ближайшее время россиянину даже предложат контракт на более выгодных условиях. С его эффектным стилем точно не стоит переживать о продлении сотрудничества, как недавно уволенному Мухаммаду Мокаеву.

    Боец, который практически никогда не борется и всегда устраивает шоу в клетке в стойке, главный любимец не только фанатов, но и руководства промоушена. И по этой причине Вячеслава Борщева однозначно можно считать эталонным бойцом для UFC.

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