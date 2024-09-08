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    Ислам Омаров не оставит шансов Курбану Тайгибову?

    Омаров — Тайгибов. Ставка (к. 2.45) и прогноз на ММА, АСА 179, 8 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Омаров — Тайгибов
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    Ислам Омаров
    В рамках турнира АСА 179 8 сентября пройдет титульный поединок Ислама Омарова и Курбана Тайгибова в полулегком весе. Начало — 23:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Омаров — Тайгибов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ислам Омаров

    Турнирное положение: Ислам Омаров является действующим чемпионом АСА в полулегком дивизионе. В рамках данного промоушена он выступает с 2020 года и за это время еще никому не проигрывал.

    Последние бои: С момента своего дебюта в АСА Ислам одержал 8 побед подряд. В последнем поединке Омаров победил удушающим приемом во втором раунде Алексея Полпудникова. Стоит отметить, что 4 своих последних боя действующий чемпион выиграл досрочно.

    Состояние бойца: Омаров находится на пике и сложно представить бойца, который сумеет его победить сейчас. Три последних боя с участием Ислама даже не дошли до начала третьего раунда. Омаров очень силен на земле. У него невероятный контроль и внушительная физическая мощь.

    Курбан Тайгибов

    Турнирное положение: Курбан располагается на четвертой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. Для Тайгибова это будет первый титульный поединок в рамках АСА.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Курбана 2 поражения и 4 победы. В последним из них претендент сумел одолеть нокаутом в первом раунде Луиса Лаурентино. Ранее Тайгибов также одержал 3 победы кряду. А проигрывал он в последний раз еще 3 года назад.

    Состояние бойца: Курбану после череды неудач удалось реанимировать свою карьеру и дорасти до статуса претендента на титул в АСА. Однако в своих поединках Тайгибов часто рискует, вследствие чего проигрывает досрочно.

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    Все поражения в карьере Курбана были сабмишнами или нокаутами.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков у Курбана Тайгибова 2 поражения и 4 победы

    • Омаров выиграл 3 последних боя в 1-2 раундах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В титульном противостояния на АСА 179 букмекеры видят Ислам Омарова большим фаворитом. На его успех можно поставить за 1.06. На победу Тайгибова предлагают сделать ставку за 8.00.

    Прогноз: Вероятнее всего, Омаров будет действовать первым номером и контролировать соперника на канвасе. Чемпион — явный фаворит и такому сопернику он точно не оставит шансов. Причем в данном противостоянии есть смысл поставить на ранний финиш, потому как в 3 предыдущих соперника Омарова не дожили даже до третьего раунда.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.45.

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    Омаров — Тайгибов: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на бои. Ислам Омаров не оставит шансов Курбану Тайгибову?
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