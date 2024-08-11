В рамках турнира UFC Vegas 95 11 августа пройдет поединок Яны Сантос и Челси Чендлер в женском легчайшем весе. Начало — 02:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Сантос — Чендлер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Яна Сантос

Турнирное положение: Россиянка сейчас располагается на 12-й строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона. Причем еще недавно она была в топ-5 и находилась в шаге от поединка за титул.

Последние бои: К своему очередному противостоянию Яна Сантос подходит на серии из трех поражений подряд. На данном отрезке она уступила Кэрол Росе, Холли Холи и Ирен Алдане. Последняя ее победа была еще в 2021 году. Тогда удалось одолеть по очкам Кетлин Виейру.

Состояние бойца: Три проигрыша подряд в преддверии очередного боя явно не внушают доверия. Стоит признать, что после декретной паузы Сантос серьезно регрессировала. Если раньше россиянка входила в число элитных бойцов данного дивизиона, то теперь от представителей титульной гонки она очень далека по уровню.

Челси Чендлер

Турнирное положение: Челси восходящая звезда данной весовой категории. Американка не так давно попала в топ-15 женского легчайшего дивизиона и расположилась здесь на 14-й позиции.

Последние бои: К очередному противостоянию американка подходит после четырех побед и одного поражения в ММА. При этом в UFC она провела пока что только 3 поединка. Возможно, ее попадание в рейтинг это стечение обстоятельств, но тем не менее своим шансом она воспользовалась сполна.

Состояние бойца: Стилистической особенностью Чендлер является ее умение оказывать давление на соперниц в партере. У американки нет проблем с кардио и физической мощью.

Главный ее минус — это отсутствие опыта в противостояниях с топовой оппозицией.

Статистика для ставок

К своему очередному противостоянию Яна Сантос подходит на серии из трех поражений подряд

Чендлер подходит к бою с Сантом после четырех побед и одного поражения в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом россиянку. На победу Яны Сантос можно поставить с коэффициентом 1.75, а на успех Чендлер предлагает поставить за 2.13.

Прогноз: Если ранее Яна Сантос позволяла клинчевать себя и залеживать на земле сорокалетней Холли Холм, то подобной участи в противостоянии с более молодой и физически крепкой соперницей ей в лице Челсен просто не избежать. Борьба Чендлер станет ключевым фактором ее успеха в этом бою.

Ставка: Победа Челси Чендлер за 2.13.