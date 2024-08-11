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    Кто выйдет победителем из боя Сантос и Чендлер?

    Сантос — Чендлер. Ставка (к. 2.13) и прогноз на ММА, UFC Vegas 95, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сантос — Чендлер
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    Яна Сантос
    В рамках турнира UFC Vegas 95 11 августа пройдет поединок Яны Сантос и Челси Чендлер в женском легчайшем весе. Начало — 02:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Сантос — Чендлер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Яна Сантос

    Турнирное положение: Россиянка сейчас располагается на 12-й строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона. Причем еще недавно она была в топ-5 и находилась в шаге от поединка за титул.

    Последние бои: К своему очередному противостоянию Яна Сантос подходит на серии из трех поражений подряд. На данном отрезке она уступила Кэрол Росе, Холли Холи и Ирен Алдане. Последняя ее победа была еще в 2021 году. Тогда удалось одолеть по очкам Кетлин Виейру.

    Состояние бойца: Три проигрыша подряд в преддверии очередного боя явно не внушают доверия. Стоит признать, что после декретной паузы Сантос серьезно регрессировала. Если раньше россиянка входила в число элитных бойцов данного дивизиона, то теперь от представителей титульной гонки она очень далека по уровню.

    Челси Чендлер

    Турнирное положение: Челси восходящая звезда данной весовой категории. Американка не так давно попала в топ-15 женского легчайшего дивизиона и расположилась здесь на 14-й позиции.

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    • Последние бои: К очередному противостоянию американка подходит после четырех побед и одного поражения в ММА. При этом в UFC она провела пока что только 3 поединка. Возможно, ее попадание в рейтинг это стечение обстоятельств, но тем не менее своим шансом она воспользовалась сполна.

    Состояние бойца: Стилистической особенностью Чендлер является ее умение оказывать давление на соперниц в партере. У американки нет проблем с кардио и физической мощью.

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    Главный ее минус — это отсутствие опыта в противостояниях с топовой оппозицией.

    Статистика для ставок

    • К своему очередному противостоянию Яна Сантос подходит на серии из трех поражений подряд

    • Чендлер подходит к бою с Сантом после четырех побед и одного поражения в ММА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом россиянку. На победу Яны Сантос можно поставить с коэффициентом 1.75, а на успех Чендлер предлагает поставить за 2.13.

    Прогноз: Если ранее Яна Сантос позволяла клинчевать себя и залеживать на земле сорокалетней Холли Холм, то подобной участи в противостоянии с более молодой и физически крепкой соперницей ей в лице Челсен просто не избежать. Борьба Чендлер станет ключевым фактором ее успеха в этом бою.

    Ставка: Победа Челси Чендлер за 2.13.

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    Сантос — Чендлер: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на бои. Кто выйдет победителем из боя Сантос и Чендлер?
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