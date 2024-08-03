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    Денис Тюлюлин прервет серию неудач?

    Думас — Тюлюлин. Ставка (к. 2.60) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Думас — Тюлюлин
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    Седрик Думас
    В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Седрика Думаса и Дениса Тюлюлина в среднем весе. Начало — 19:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Думас — Тюлюлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Седрик Думас

    Турнирное положение: Думас дебютировал в UFC в ноябре прошлого года. За это время он провел 4 поединка, показав разные выступления. Восходящей звездой среднего дивизиона он точно не является.

    Последние бои: За 4 последних боя в активе американского бойца 2 победы и 2 поражения. В предыдущем противостоянии Думас уступил нокаутом уже в первом раунде Нурсултону Рузибоеву. До этого побеждал единогласным решением Абу Айзатара.

    Состояние бойца: У Седрика довольно много проблем в стойке, что показал его последний поединок. Стиль американца предполагает собой постоянный контроль соперников на земле. Думас также хорош и при сближении в клинче. Но вот досрочных побед на канвасе в UFC он еще не показывал.

    Денис Тюлюлин

    Турнирное положение: Российский боец сейчас находится в сложном положении. Еще одна неудача может грозить ему увольнением из промоушена. Тюлюлин не побеждал в UFC практически 2 года.

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    • Последние бои: К этому противостоянию Денис подходит после трех поражений подряд. Причем все они были досрочными. В последнем поединке Тюлюлин уступил техническим нокаутом во втором раунде Кристиану Дункану. Также его финишировали Грегори Родригес и Чон Ен Пак.

    Состояние бойца: Затяжная череда неудач говорит о том, что россиянин на спаде. В 36 лет ему тяжело конкурировать с более молодыми и физически крепкими оппонентами.

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    Также таким результатам поспособствовали и травмы, полученные в процессах подготовки к боям.

    Статистика для ставок

    • За 4 последних боя в активе Думаса 2 победы и 2 поражения

    • У Тюлилина в преддверии этого боя 3 поражения кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Седрик Думас в этом поединке идет фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На победу Тюлюлина предлагают сделать ставку за 2.60.

    Прогноз: Оба бойца пребывают в далеко не лучший форме. Но россиянину в этом поединке терять нечего. Он стоит на грани увольнения из UFC и ему больше ничего не остается, как идти вперед за досрочной победой. Если учесть, что на земле Думас умеет только залеживать оппонентов, а в стойке довольно много пропускает, то у Тюлюлина, действительно, есть шансы на успех.

    Ставка: Победа Дениса Тюлюлина за 2.60

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