В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера в среднем весе. Начало — 23:50 (мск). Алискеров — Уиттакер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Икрам Алискеров

Турнирное положение: Алискеров является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. Российский боец пока что идет в лучшей лиге мира без поражений.

Последние бои: Россиянин дебютировал в UFC в мае прошлого года с яркой победы над Филом Хоузом в первом раунде нокаутом. Второй поединок для Алискерова сложился аналогичным образом. Он менее чем за 5 минут расправился с Уорли Алвисом.

Состояние бойца: Икрам обладает внушительной ударной мощью. Потенциал у данного бойца просто невероятен и возможно он уже сейчас способен на равных конкурировать с представителями топ-15. За свою карьеру у Алискерова было только одно поражение и проигрывал он лишь Хамзату Чимаеву.

Роберт Уиттакер

Турнирное положение: Роберт Уиттакер бывший чемпион средней весовой категории UFC. После потери титула он также дважды доходил до статуса претендента. Сейчас Роберт занимает третью строчку в рейтинге дивизиона.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Роберта 3 победы и 2 поражения. Статистика может показаться не самой выдающейся, однако уровень оппозиции у Уиттакера был невероятный. Уступал он только двум чемпионам — Дю Плесси и Адесанье.

Состояние бойца: В предыдущей встрече Уиттакер победил по очкам Пауло Косту. Но боя для австралийца получился непростым. Роберт пропустил несколько плотных попаданий и едва не был нокаутирован.

Отсутствие былой стойкости может сказаться на результате боя со столь крепким оппонентом, как Алискеров.

Статистика для ставок

5 из шести последних боев с участием Уиттакера дошли до судейского решения

Алискеров за 16 боев в ММА потерпел только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициент букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры небольшое предпочтение отдают Роберту Уиттакеру, предлагая поставить на его победу за 1.80. На успех Икрама Алискерова можно поставить за 2.06.

Прогноз: Икрам Алискеров уже успел заявить о себе в UFC двумя яркими нокаутами. Плюс ко всему, он прошел полную подготовку к поединку, а также на его стороне будет невероятная поддержка в Саудовской Аравии. Не исключено, что такого давления Уиттакер не выдержит.

Ставка: Победа Икрама Алискерова за 2.06.