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    Алискеров победит Уиттакера и ворвется в топ-5 средневесов UFC?

    Алискеров — Уиттакер. Ставка (2.06) и прогноз на ММА, UFC Saudi Arabia, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алискеров — Уиттакер
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    Икрам Алискеров
    В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера в среднем весе. Начало — 23:50 (мск). Алискеров — Уиттакер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Икрам Алискеров

    Турнирное положение: Алискеров является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. Российский боец пока что идет в лучшей лиге мира без поражений.

    Последние бои: Россиянин дебютировал в UFC в мае прошлого года с яркой победы над Филом Хоузом в первом раунде нокаутом. Второй поединок для Алискерова сложился аналогичным образом. Он менее чем за 5 минут расправился с Уорли Алвисом.

    Состояние бойца: Икрам обладает внушительной ударной мощью. Потенциал у данного бойца просто невероятен и возможно он уже сейчас способен на равных конкурировать с представителями топ-15. За свою карьеру у Алискерова было только одно поражение и проигрывал он лишь Хамзату Чимаеву.

    Роберт Уиттакер

    Турнирное положение: Роберт Уиттакер бывший чемпион средней весовой категории UFC. После потери титула он также дважды доходил до статуса претендента. Сейчас Роберт занимает третью строчку в рейтинге дивизиона.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Роберта 3 победы и 2 поражения. Статистика может показаться не самой выдающейся, однако уровень оппозиции у Уиттакера был невероятный. Уступал он только двум чемпионам — Дю Плесси и Адесанье.

    Состояние бойца: В предыдущей встрече Уиттакер победил по очкам Пауло Косту. Но боя для австралийца получился непростым. Роберт пропустил несколько плотных попаданий и едва не был нокаутирован.

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    Отсутствие былой стойкости может сказаться на результате боя со столь крепким оппонентом, как Алискеров.

    Статистика для ставок

    • 5 из шести последних боев с участием Уиттакера дошли до судейского решения

    • Алискеров за 16 боев в ММА потерпел только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициент букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры небольшое предпочтение отдают Роберту Уиттакеру, предлагая поставить на его победу за 1.80. На успех Икрама Алискерова можно поставить за 2.06.

    Прогноз: Икрам Алискеров уже успел заявить о себе в UFC двумя яркими нокаутами. Плюс ко всему, он прошел полную подготовку к поединку, а также на его стороне будет невероятная поддержка в Саудовской Аравии. Не исключено, что такого давления Уиттакер не выдержит.

    Ставка: Победа Икрама Алискерова за 2.06.

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    Алискеров — Уиттакер. В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера в среднем весе. Начало — 23:50 (мск). / Ставка и прогноз на матч Алискеров — Уиттакер с коэффициентом 2.06.
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