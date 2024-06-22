Икрам Алискеров
Турнирное положение: Алискеров является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. Российский боец пока что идет в лучшей лиге мира без поражений.
Последние бои: Россиянин дебютировал в UFC в мае прошлого года с яркой победы над Филом Хоузом в первом раунде нокаутом. Второй поединок для Алискерова сложился аналогичным образом. Он менее чем за 5 минут расправился с Уорли Алвисом.
Состояние бойца: Икрам обладает внушительной ударной мощью. Потенциал у данного бойца просто невероятен и возможно он уже сейчас способен на равных конкурировать с представителями топ-15. За свою карьеру у Алискерова было только одно поражение и проигрывал он лишь Хамзату Чимаеву.
Роберт Уиттакер
Турнирное положение: Роберт Уиттакер бывший чемпион средней весовой категории UFC. После потери титула он также дважды доходил до статуса претендента. Сейчас Роберт занимает третью строчку в рейтинге дивизиона.
Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Роберта 3 победы и 2 поражения. Статистика может показаться не самой выдающейся, однако уровень оппозиции у Уиттакера был невероятный. Уступал он только двум чемпионам — Дю Плесси и Адесанье.
Состояние бойца: В предыдущей встрече Уиттакер победил по очкам Пауло Косту. Но боя для австралийца получился непростым. Роберт пропустил несколько плотных попаданий и едва не был нокаутирован.
Отсутствие былой стойкости может сказаться на результате боя со столь крепким оппонентом, как Алискеров.
Статистика для ставок
- 5 из шести последних боев с участием Уиттакера дошли до судейского решения
- Алискеров за 16 боев в ММА потерпел только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициент букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры небольшое предпочтение отдают Роберту Уиттакеру, предлагая поставить на его победу за 1.80. На успех Икрама Алискерова можно поставить за 2.06.
Прогноз: Икрам Алискеров уже успел заявить о себе в UFC двумя яркими нокаутами. Плюс ко всему, он прошел полную подготовку к поединку, а также на его стороне будет невероятная поддержка в Саудовской Аравии. Не исключено, что такого давления Уиттакер не выдержит.
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Ставка: Победа Икрама Алискерова за 2.06.