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    Патрисио Фрейре потеряет титул Bellator в полулегком весе?

    Фрейре — Кеннеди. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, Bellator 302, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фрейре — Кеннеди
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    Патрисио Фрейре
    В рамках турнира Bellator 302 22 марта пройдет титульный поединок Патрисио Фрейре и Джереми Кеннеди в полулегком весе. Начало — 23:30 (мск). Фрейре — Кеннеди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Патрисио Фрейре

    Турнирное положение: Патрисио Фрейре является чемпионом Bellator в полулегком дивизионе. Бразилец ранее также был обладателем титула и в легком весе. Он предпринимал попытку стать первым тройным чемпионом в истории ММА, но его бой в легчайшей категории закончился поражением.

    Последние бои: Статистика «Питбуля» выглядит неоднозначной. У него 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Но конкретно к данному бою он подходит на серии из двух проигрышей. В последней встрече он упал в нокаут от Чихиро Сузуки на совместном турнире Bellator и Rizin.

    Состояние бойца: Патрисио уже 36 лет. С возрастом начался спад и теперь он проигрывает даже тем, кому не должен уступать. Вдобавок, недавно Фрейре снялся с совместного турнира PFL и Bellator за пояс из-за того, что не был не готов к поединку.

    Джереми Кеннеди

    Турнирное положение: Кеннеди располагается на третьей строчке в рейтинге полулегкой весовой категории в Bellator. Для канадца это будет первый титульный поединок в карьере.

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    • Последние бои: За 5 последних поединков Джереми одержал 4 победы и потерпел лишь одно поражение. В предыдущем бою оно одолел единогласным решением судей крепкого Педро Карвальо, давно располагавшегося в первой пятерке рейтинга.

    Состояние бойца: Джереми в отличие от грядущего оппонента пребывает в более актуальной форме, о чем говорит статистика.

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    Кеннеди нельзя назвать самым зрелищным бойцом, однако у него хорошая защита от ударов стойке, которая позволяет ему быть опасным вплоть до конца поединка.

    Статистика для ставок

    • За 5 последних поединков Кеннеди одержал 4 победы и потерпел лишь одно поражение

    • Фрейре ни разу за 6 последних боев не победил досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии у букмекеров нет явного фаворита. Шансы обоих бойцов на успех примерно равны. На успех Джереми Кеннеди можно поставить за 1.80. На победу Патрисио Фрейре предлагают сделать ставку за 2.02.

    Прогноз: Кеннеди нельзя назвать супертопом и грозой всего дивизиона. Однако Фрейре в силу возраста слишком нестабилен. Последние 2 поединка он и вовсе проиграл бойцам, которых должен было легко проходить. Главное преимущество ирландца это более молодой возраст. Кеннеди вполне по силам отобрать титул у «Питбуля» и стать новым чемпионом.

    Ставка: Победа Джереми Кеннеди за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч Фрейре — Кеннеди с коэффициентом 1.80. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на бои. Патрисио Фрейре потеряет титул Bellator в полулегком весе?
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