В рамках турнира Bellator 302 22 марта пройдет титульный поединок Патрисио Фрейре и Джереми Кеннеди в полулегком весе. Начало — 23:30 (мск). Фрейре — Кеннеди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Патрисио Фрейре

Турнирное положение: Патрисио Фрейре является чемпионом Bellator в полулегком дивизионе. Бразилец ранее также был обладателем титула и в легком весе. Он предпринимал попытку стать первым тройным чемпионом в истории ММА, но его бой в легчайшей категории закончился поражением.

Последние бои: Статистика «Питбуля» выглядит неоднозначной. У него 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Но конкретно к данному бою он подходит на серии из двух проигрышей. В последней встрече он упал в нокаут от Чихиро Сузуки на совместном турнире Bellator и Rizin.

Состояние бойца: Патрисио уже 36 лет. С возрастом начался спад и теперь он проигрывает даже тем, кому не должен уступать. Вдобавок, недавно Фрейре снялся с совместного турнира PFL и Bellator за пояс из-за того, что не был не готов к поединку.

Джереми Кеннеди

Турнирное положение: Кеннеди располагается на третьей строчке в рейтинге полулегкой весовой категории в Bellator. Для канадца это будет первый титульный поединок в карьере.

Последние бои: За 5 последних поединков Джереми одержал 4 победы и потерпел лишь одно поражение. В предыдущем бою оно одолел единогласным решением судей крепкого Педро Карвальо, давно располагавшегося в первой пятерке рейтинга.

Состояние бойца: Джереми в отличие от грядущего оппонента пребывает в более актуальной форме, о чем говорит статистика.

Кеннеди нельзя назвать самым зрелищным бойцом, однако у него хорошая защита от ударов стойке, которая позволяет ему быть опасным вплоть до конца поединка.

Статистика для ставок

За 5 последних поединков Кеннеди одержал 4 победы и потерпел лишь одно поражение

Фрейре ни разу за 6 последних боев не победил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии у букмекеров нет явного фаворита. Шансы обоих бойцов на успех примерно равны. На успех Джереми Кеннеди можно поставить за 1.80. На победу Патрисио Фрейре предлагают сделать ставку за 2.02.

Прогноз: Кеннеди нельзя назвать супертопом и грозой всего дивизиона. Однако Фрейре в силу возраста слишком нестабилен. Последние 2 поединка он и вовсе проиграл бойцам, которых должен было легко проходить. Главное преимущество ирландца это более молодой возраст. Кеннеди вполне по силам отобрать титул у «Питбуля» и стать новым чемпионом.

Ставка: Победа Джереми Кеннеди за 1.80.