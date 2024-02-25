В рамках турнира PFL vs Bellator 25 февраля пройдет титульный поединок Импы Касангая и Джонни Эблина в среднем весе. Начало — 01:35 (мск). Касангай — Эблин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Импа Касангай

Турнирное положение: Касангай является победителем последнего Гран-при PFL в полутяжелом дивизионе. Он уже давно не выступал в среднем весе, потому как этой весовой ранее не было в организации.

Последние бои: Импа сейчас идет на серии из шести выигранных поединков кряду. 5 из них пришлись на 2023 год. Завершилась победная канонада Касангая в ноябре. Тогда в финальном поединке он одолел единогласным решением судей Джоша Сильвейру.

Состояние бойца: После ухода из UFC Касангай перезагрузил свою карьеру. Он успешно дрался в полутяжелом дивизионе, практически не гоняя вес. При этом американец побеждал за счет техники и преимущества в скорости. Помимо ударных навыков Импа нередко удивлял соперников и в партере. Того же Тима Кэрона он победил сабмишном.

Джонни Эблин

Турнирное положение: Эблин чемпион Bellator в среднем дивизионе. Причем в его активе есть уже 2 успешных защиты титула кряду. Вдобавок, американец зарекомендовал себя в качестве непобежденного.

Последние бои: 3 последних победы Эблина в Bellator были добыты над именитыми оппонентами. Сначала он отобрал титул у Гегарда Мусаси. Затем американец провел удачную защиту пояса в противостоянии с Анатолием Токовым, победив его единогласным решением судей. В последнем поединке Эблин нокаутировал в третьем раунде Фабиана Эдвардса.

Состояние бойца: В активе Джонни 14 побед и ни единого поражения в ММА. Он пребывает в своей форме и доминирует над соперниками за счет хорошей борцовской базы.

Впрочем, помимо внушительного контроля на земле чемпион активно подтягивает навыки в стойке. Свою ударную мощь он уже показал в последнем бою с тем же Фабианом Эдвардсом.

Статистика для ставок

выиграл предыдущие 6 поединков кряду

Эблин идет на серии из 14-ти побед в ММА

Джонни Эблин 3 из четырех последних поединков выиграл решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят Джонни Эблина явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18. На успех Касангая дают коэффициент 4.85.

Прогноз: Класс грядущих соперников несопоставим. Касангай хоть и вышел на победную серию, но ранее он выигрывал у не самых именитых бойцов. Конечно же, легкой мишенью он для Эблина не станет и до середины поединка точно будет оказывать сопротивление. Но вот по истечении экватора в этой встрече Джонни вполне может финишировать противника.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.48.