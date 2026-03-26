В этом экспрессе разберем предстоящие товарищеские матчи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 27 марта с коэффициентом для ставки за 4.01.

Россия — Никарагуа

Футбол. Товарищеский матч

Россия проведёт первый матч в 2026 году и продолжит серию товарищеских игр после отстранения. В 2025-м команда Валерия Карпина показала неплохие результаты, однако концовка года получилась смазанной — ничья с Перу и поражение от Чили.

Разница в классе между соперниками очевидна. Вопрос лишь в том, насколько уверенной окажется победа российской команды. Разгром уровня 8:0, как в игре с Кубой, маловероятен, но победа с разницей в три-четыре мяча выглядит вполне реалистично.

Сборная Никарагуа не относится к числу сильных даже в своём регионе, однако полностью недооценивать соперника не стоит. В составе есть игроки с опытом выступлений за пределами страны.

В рейтинге ФИФА Никарагуа находится на 131-й позиции, на чемпионаты мира сборная ранее не отбиралась. В квалификации к ЧМ-2026 команда дошла до второго этапа, где сумела зацепить ничью с Коста-Рикой и обыграть Гондурас, но в решающем раунде заняла последнее место в группе.

Ставка: Победа России с форой (-3) за 1.76.

Швейцария — Германия

Футбол. Товарищеский матч

Швейцария под руководством Мурата Якина уверенно прошла квалификацию на чемпионат мира, продемонстрировав стабильность и организованность. Команда давно зарекомендовала себя как крепкий европейский коллектив, способный навязывать борьбу даже топ-соперникам за счёт дисциплины и выстроенной тактики.

Ключевая роль в центре поля традиционно принадлежит Граниту Джаке, который остаётся лидером и мотором команды. В воротах безоговорочным первым номером стал Грегор Кобель, а оборону цементируют Мануэль Аканджи и Нико Эльведи. В атаке ставка будет сделана на мощь Бреэля Эмболо.

Германия, в свою очередь, хоть и квалифицировалась на мундиаль, продолжает перестраиваться под руководством Юлиана Нагельсманна. Команда делает ставку на агрессивный прессинг и высокий темп, но такая модель нередко приводит к проблемам в обороне.

Матч обещает быть достаточно открытым. Швейцария способна сдерживать давление за счёт организованности, но Германия благодаря интенсивному стилю будет регулярно создавать моменты. Вероятен обмен голами: немцы играют рискованно, а швейцарцы умеют наказывать за ошибки.

Ставка: Обе команды забьют за 1.52.

Англия — Уругвай

Футбол. Товарищеский матч

Англия подходит к этому матчу в отличной форме и с серьёзными амбициями. Для Томаса Тухеля это первый большой цикл во главе команды, и пока всё складывается максимально успешно. Англичане безупречно прошли квалификацию на чемпионат мира, выиграв все восемь матчей с общей разницей мячей 22:0. Даже в товарищеских встречах команда выглядела уверенно — последняя победа над Уэльсом (3:0) лишь подтвердила их текущий уровень.

При этом нельзя не отметить, что в группе на ЧМ-2026 англичанам предстоит соперничать с Хорватией, Ганой и Панамой, поэтому такие контрольные игры — важная часть подготовки к более серьёзным испытаниям.

Уругвай также квалифицировался на мундиаль напрямую, заняв четвёртое место в южноамериканском отборе. Команда мощно начала цикл, а затем сбавила обороты, но созданного запаса хватило для уверенного выхода на турнир.

Осенние товарищеские матчи уругвайцев получились неоднозначными: победы над Доминиканской Республикой и Узбекистаном сменились ничьей с Мексикой и тяжёлым поражением от США (1:5). Это говорит о нестабильности команды, особенно в играх против более организованных соперников.

Ожидается достаточно интенсивный матч с моментами у обеих команд. Англичане выглядят фаворитами и должны добиться победы.

Ставка: Победа Англии за 1.50.

Общий коэффициент — 4.01.