«Бетис» — «Атлетико»

Футбол. Кубок Испании

Шестой сезон под началом опытного Мануэля Пеллегрини некогда скромный «Бетис» продолжает укреплять позиции. В конце прошлого года клуб продлил соглашение с 72-летним наставником, тем самым подтвердив стабильность и уверенность в выбранном курсе.

За последний сезон севильцы заметно прибавили — главным достижением стал выход в финал Лиги конференций. Несмотря на не самый звёздный по европейским меркам состав, команда повысила планку ожиданий и нацелилась на борьбу за места в зоне Лиги чемпионов. У «Бетиса» сохраняются реальные шансы навязать конкуренцию за высокие позиции в Примере.

У мадридского «Атлетико» ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, коллектив Диего Симеоне традиционно держится в верхней части таблицы и занимает третью строчку чемпионата, а также сумел пробиться в предварительный раунд Лиги чемпионов. С другой — команда не демонстрирует готовности включиться в полноценную гонку за титул, тогда как в прошлом сезоне напрямую вышла в 1/8 финала главного еврокубка.

Форма «Атлетико» вызывает вопросы. После выступлений в Суперкубке Испании и Кубке Короля мадридцы выиграли лишь два из пяти матчей, причём победы были одержаны над скромными «Мальоркой» и «Алавесом». Нынешний «Бетис» выглядит не слабее своего соперника из Мадрида.

Ставка: «Бетис» не проиграет за 1.73.

«Аталанта» — «Ювентус»

Футбол. Кубок Италии

Адемола Лукман официально перебрался в «Атлетико», став серьёзной потерей для «Аталанты». Пока его позицию закрывает Никола Залевский, но всё чаще в старте появляется Джакомо Распадори, ранее выступавший как раз за команду Диего Симеоне. Возможны и другие изменения в составе — вплоть до позиции вратаря, как это уже было в матче Кубка с «Дженоа».

«Аталанта» регулярно создаёт проблемы «Ювентусу» в Серии А — всего два поражения за последние 15 очных матчей. Однако в играх на вылет статистика совсем иная: за 22 года команды встречались восемь раз, и бергамаски проходили дальше лишь дважды — в 2019 году (3:0) и в сезоне-2004/05 по сумме двух встреч. Более того, недавние финалы Кубка Италии 2020/21 и 2023/24 завершились для них болезненными поражениями.

После прихода Лучано Спаллетти «Ювентус» стал выглядеть более системно — чего, по мнению многих, не хватало при Игоре Тудоре, но при этом команда не столь скованная, как во времена Тьяго Мотты. Туринцы уверенно распределяют силы: осторожные 0:0 с «Монако» в Лиге чемпионов сменились яркой победой 4:1 над «Пармой» на «Эннио Тардини», пусть и не без спорных судейских решений. По игре к бьянконери претензий немного.

Несмотря на определённые проблемы с центральными нападающими, «Ювентус» остаётся одной из самых результативных команд после «Интера». С начала сезона отличились уже 17 игроков — второй показатель в Италии наравне с «Аталантой». Да, отсутствие Йылдыза с его 12 голами усложнит задачу, однако угроза воротам соперника может исходить от многих, что делает туринцев крайне непредсказуемыми в атаке.

Ставка: Обе забьют за 1.78.

«Страсбург» — «Монако»

Футбол. Кубок Франции

«Страсбург» входит в матч Кубка Франции с уверенной серией: в последних встречах команда чаще побеждала или играла вничью, что говорит о хорошей форме и конкурентоспособности. Поражение дома от «ПСЖ» (1:2) получилось болезненным, но по игре коллектив выглядел достойно и создавал опасные моменты.

Серьёзных кадровых потрясений у хозяев нет. Матч на своём поле традиционно добавляет «Страсбургу» энергии: команда действует агрессивнее, а поддержка трибун помогает удерживать высокий темп, особенно в начале игры. В кубковых встречах эмоциональный заряд нередко нивелирует разницу в классе.

У «Монако» победы чередуются с осечками. Тем не менее, разгром «Ренна» (4:0) напомнил о высокой результативности команды. Матчи монегасков часто проходят в атакующем стиле с быстрыми продвижениями вперёд, но оборона не всегда выдерживает давление. В кубковом формате такая манера способна как быстро принести преимущество, так и создать дополнительные проблемы.

Кадровая ситуация у гостей осложнена внушительным списком потерь. Не сыграет Такуми Минамино, вратарь Лукаш Градецки восстанавливается после травмы колена и вернётся не раньше марта. В центре поля отсутствует Поль Погба из-за повреждения берцовой кости. Особенно серьёзные трудности возникли в линии обороны, где сразу несколько игроков выбыло, что ограничивает варианты ротации и усложняет выбор стартового состава.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.

