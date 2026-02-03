В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Кубках Германии и Испании, а также в Кубке английской лиги

«Хольштайн Киль» — «Штутгарт»

Футбол. Кубок Германии

Четвертьфинал Кубка Германии свёл между собой команды с совершенно разным статусом и амбициями. Для действующего обладателя трофея эта стадия выглядит скорее рабочей формальностью, чем серьёзным испытанием. В прошлом сезоне «Штутгарт» в четвёртый раз в истории выиграл национальный кубок, уверенно разобравшись в финале с «Арминией».

Если искать яркие страницы в кубковой истории «Хольштайна», то вспоминается разве что сенсационная победа над «Баварией» в одном из предыдущих розыгрышей. На этом список достижений скромного клуба, всего один сезон проведшего в Бундеслиге, по сути и заканчивается. В нынешнем турнире команда из Киля начала с победы над «Хомбургом» (2:0), затем минимально обыграла на выезде «Вольфсбург», а в 1/8 финала прошла «Гамбург» лишь после серии пенальти.

Путь «Штутгарта» получился более нервным. В 1/32 финала швабы выдали безумный матч с «Брауншвейгом» — 4:4, после чего вырвали победу в серии одиннадцатиметровых. Зато дальше всё пошло куда спокойнее: кризисные «Майнц» и «Бохум» были обыграны с одинаковым счётом 2:0. Неудивительно, что букмекеры отвели гостям роль явного фаворита.

Состояние «Хольштайна» оптимизма не добавляет. После вылета из Бундеслиги команда тяжело встраивается в ритм второго дивизиона и после двадцати туров идёт лишь на 11-й позиции. Более того, в последнем матче Второй Бундеслиги клуб уступил дома «Гройтер Фюрту», который считается аутсайдером чемпионата. Найти ресурсы для сенсации в такой ситуации непросто.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 1.49.

«Валенсия» — «Атлетик»

Футбол. Кубок Испании

«Валенсия» остаётся недалеко от зоны вылета в Примере, однако в Кубке Испании уверенно разобралась с соперниками из низших дивизионов. В пяти последних матчах во всех турнирах команда одержала три победы и потерпела лишь одно поражение — в предыдущем туре чемпионата от «Бетиса» (2:3). При этом результат мог быть иным: «летучие мыши» не реализовали пенальти, а решающий мяч пропустили под занавес встречи, на 88-й минуте.

В целом форма у команды неплохая, но главная проблема — атака. Да, «Валенсия» забивает уже в 14 матчах подряд, однако более одного гола удалось оформить лишь в трёх случаях, и все они пришлись на кубковые игры с представителями низших лиг.

Для «Атлетика» начало года сложилось крайне тяжело. Баски провели уже восемь матчей, что при ограниченных кадровых возможностях стало серьёзным испытанием. Результаты тоже не радуют: четыре поражения и всего две победы на этом отрезке. Команда вылетела из Лиги чемпионов и Суперкубка Испании, а в Примере опасно приблизилась к зоне вылета.

У «Атлетика» проблемы в обороне носят системный характер. Уже девять матчей подряд баскам не удаётся сыграть «на ноль», а суммарно за это время пропущено 22 мяча. С учётом катастрофического дефицита кадров матч с «Валенсией» обещает стать для обороны басков ещё более тяжёлым испытанием.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Футбол. Кубок английской лиги

Последний тур АПЛ сложился для «горожан» не лучшим образом: ничья 2:2 с находящимся внизу таблицы «Тоттенхэмом» позволила «Арсеналу» увеличить отрыв до шести очков. В целом состояние команды Гвардиолы остаётся неоднозначным — в пяти недавних матчах лишь две победы: над замыкающим таблицу «Вулверхэмптоном» (2:0) и кризисным «Галатасараем» в Лиге чемпионов (2:0).

В текущем розыгрыше Кубка лиги «Манчестер Сити» двигался достаточно уверенно: победы над «Суонси» (3:1) и «Брентфордом» (2:0), а затем и успешный первый полуфинал против «Ньюкасла» на выезде (2:0). Такой задел внушает оптимизм, но одновременно может расслабить игроков, особенно на фоне приближающегося принципиального матча с «Ливерпулем».

«Ньюкасл» по-прежнему не может выйти из мини-кризиса, начавшегося как раз после первого полуфинала с «Манчестер Сити». С тех пор команда Эдди Хау в пяти матчах сумела победить лишь однажды — 2:0 над ПСВ в Лиге чемпионов, дополнив это двумя ничьими и двумя поражениями.

Форма «Ньюкасла» на выезде выглядит тревожно: за последние семь гостевых матчей команда выиграла лишь раз — у «Бёрнли» (3:1), находящегося в подвале таблицы. История поездок на «Этихад» тоже не внушает оптимизма: последний успех здесь датирован 2014 годом и был добыт именно в Кубке лиги (2:0). С тех пор «сороки» уступили в Манчестере 11 раз подряд.

Ставка: Обе не забьют за 2.26.

