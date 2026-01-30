В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Германии и Италии

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии

Мерсисайдцы в среду принимали на своём поле «Карабах» и фактически провели тренировку в игровом режиме, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей. Статистика встречи лишь подчёркивает тотальное превосходство хозяев. В то же время «Ньюкасл» провёл крайне энергозатратную встречу в Париже, где противостоял «ПСЖ» — действующему гранду европейского футбола. Несмотря на высокую мотивацию французов, команда Эдди Хау за счёт самоотдачи и дисциплины сумела добиться ничьей и даже имела моменты для победы.

С учётом этого физическое состояние игроков «Ливерпуля» выглядит более предпочтительным. Неудивительно, что букмекеры считают хозяев поля фаворитами.

Минимальной задачей для команды Арне Слота остаётся попадание в четвёрку сильнейших, дающее право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В таком контексте дополнительная мотивация на матч с «Ньюкаслом» попросту не требуется — при поддержке родных трибун уровень отдачи обещает быть максимальным.

«Сороки» отправляются на «Энфилд», занимая девятое место в таблице, и прекрасно понимают, что этот стадион остаётся для них одним из самых сложных в Англии. Начиная с декабря 2021 года «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» в восьми из десяти очных встреч, сумев выиграть лишь однажды. С учётом всех факторов логично ожидать, что мерсисайдцы сумеют взять верх над серьёзным, но уставшим соперником.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.80.

«Айнтрахт» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

В середине недели обе команды завершили выступление на общем этапе Лиги чемпионов, однако сделали это при совершенно разных обстоятельствах. «Байер» подходил к заключительному туру с определёнными турнирными рисками, но в матче против уже потерявшего шансы «Вильярреала» сыграл максимально уверенно. Победа со счётом 3:0 сняла все вопросы и обеспечила леверкузенцам итоговое 16-е место, дающее право участия в февральском квалификационном раунде плей-офф.

Для «Айнтрахта» же матч среды в Лиге чемпионов носил скорее формальный характер. Франкфуртцы утратили шансы на выход в плей-офф ещё туром ранее, но и попрощаться с турниром достойно не сумели. Домашнее поражение от «Тоттенхэма» лишь усилило негативный фон вокруг команды и закрепило её на 33-й строчке в таблице из 36 участников — результат, который болельщики восприняли крайне болезненно.

Прогнозы и ставки на футбол

Несмотря на статус хозяев поля, букмекерские компании считают фаворитом предстоящей встречи именно «Байер». И этому есть логичное объяснение. В национальном первенстве положение «Айнтрахта» выглядит чуть лучше, чем в Европе, однако после третьего места в прошлом сезоне нынешняя восьмая позиция воспринимается как серьёзный шаг назад. Команда находится в затяжном кризисе: серия без побед достигла семи матчей, а количество поражений подряд выросло до трёх.

У «Байера» также был непростой отрезок в январе — за десять дней команда трижды уступала соперникам и заметно отошла от уровня действующего вице-чемпиона Германии. Тем не менее две последние победы подряд и отсутствие внутренних потрясений позволяют «фармацевтам» чувствовать себя увереннее.

Ставка: Победа «Байера» с нулевой форой за 1.66.

«Наполи» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии

Для команды Антонио Конте еврокубковая кампания завершилась раньше, чем рассчитывали болельщики. Несмотря на достойную по качеству игру против «Челси», поражение со счётом 2:3 окончательно лишило неаполитанцев шансов даже на участие в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Теперь «Наполи» сосредоточен на двух оставшихся фронтах. В Серии А команда пытается сократить девятиочковое отставание от «Интера», а в Кубке Италии впереди четвертьфинал против «Комо», где шансы на трофей выглядят вполне реальными.

«Фиорентина» также провела матч среди недели, закрывая перенесённую стадию Кубка Италии. Против «Комо» команда Паоло Ваноли сопротивлялась, но в итоге уступила со счётом 1:3, и вылет выглядел вполне закономерным.

Тем не менее на дистанции заметны определённые улучшения. С момента прихода Ваноли команда стала выглядеть более организованной, и теперь главная задача — сохранить этот вектор и выбраться из зоны вылета.

Флорентийцы пропустили уже 34 мяча в чемпионате и не играли «на ноль» в гостях с сентября. Победа над «Болоньей» (2:1) стала первым успехом на выезде в сезоне, но поездка в Неаполь выглядит испытанием куда более высокого уровня.

Ставка: Обе забьют за 1.87.

5.58 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.58.